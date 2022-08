Zeebrugse redders moesten onderkoeld meisje van zeven uit het water halen

Deze zomer moesten de vijftig redders van Zeebrugge zeven keer uitrukken voor kitesurfers in nood en zes keer baders bijstaan die niet op eigen kracht het strand konden bereiken. “Eén keer deze maand was het echt ernstig : we dienden een zevenjarig meisje met onderkoelingsverschijnselen uit het water te halen. Haar temperatuur was gezakt tot 35°”, zegt hoofdredder Dirk Ramandt.

Dirk Ramandt (63) is na bijna een kwarteeuw – hij werd in 1998 aangesteld tot hoofdredder – aan zijn laatste zomerseizoen toe in Zeebrugge. Wie hem opvolgt als hoofdredder, is nog niet geweten, want de stad Brugge heeft om besparingsredenen alle examens een half jaar opgeschort.

Zodiac

Dirk Ramandt stelde vrijdagnamiddag de werking van de strandreddingsdienst voor aan burgemeester Dirk De fauw, sportschepen Franky Demon en toerismeschepen Mieke Hoste. Die kregen een rondleiding in het badengebouw en konden, met redder César Beulen als begeleider, in een zodiac aan den lijve ervaren hoe onstuimig de zee kan zijn. Gelukkig viel geen enkele Brugse politicus over boord, al hield dit Brugse trio er een natte broek aan over.

Hoofdredder Dirk Ramandt gaat met pensioen. © SVK

Burgemeester Dirk De fauw mocht ook even plaatsnemen achter het stuur van het strandwagentje van de lokale politie. Een echte bakoven, maar er is goed nieuws: politie Brugge heeft voor volgend seizoen een Ford terreinwagen besteld – hetzelfde type als de strandredders nu gebruiken.

Badzone

De reddingsdienst in Zeebrugge, 48 jobstudenten, hoofdredder Dirk Ramandt en zijn adjunct Karel Van Hoey, is nog tot en met zondag 11 september actief op het strand en aan de waterlijn. Zij bewaken een badzone van 700 meter en kregen van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-vlaanderen twee boten, een jeep en een jetski ter beschikking.

“Er is ook een goede samenwerking met surfclub Icarus voor het redden en helpen van kitesurfers”, zegt sportschepen Franky Demon. Er ligt tussen surf- en badzone amper een bufferzone van 50 meter.

Dirk De Fauw, Mieke hoste en Franky Demon: deze Brugse politici kregen natte voeten tijdens hun tochtje met een zodiac. © SVK

“We vragen de badgasten om altijd waakzaam te zijn. Zelfs geoefende zwemmers kunen door de stroming in zee in problemen komen. Onderschat nooit de kracht van het water”, aldus burgemeester Dirk De fauw.