Zedelgemse verenigingen organiseren Tocht door het Donker

Op zaterdag 10 december slaan enkele Zedelgemse verenigingen voor het eerst de handen in elkaar om een lichtjeswandeling te organiseren. Deze Tocht door het Donker wordt gewandeld in Zedelgem-Dorp. “Met deze wandeling willen we tijdens de donkerste tijd van het jaar wat licht brengen in de duisternis”, zegt Geert Pante van Landelijke Gilde.

“Tijdens de donkerste tijd van het jaar brengen we met een aantal verenigingen uit Zedelgem een actie om wat licht te brengen in het duister. De verenigingen die de lichtjeswandeling Tocht door het Donker samen organiseren zijn: Kunst en Vermaak Zedelgem, het Oudercomité van VBS Zedelgem-dorp, Ferm Zedelgem, vzw Oranje en Landelijke Gilde Zedelgem, in samenwerking met de gemeente Zedelgem”, begint Geert Pante, secretaris van Landelijke Gilde Zedelgem.

Het wordt een wandeling door Zedelgem-Dorp. “Onderweg zijn er eet- en drankstandjes en de koninklijke harmonie zorgt ook voor muziek. We starten onder de luifel van het gemeentehuis. We eindigen aan de basisschool in de Groenestraat, die door het Oudercomité helemaal ingekleed zal zijn in een warme wintersfeer met animatie voor jong en oud.”

Goed doel

De opbrengst gaat naar een goed doel. “We kiezen voor Oranje, de vzw die mensen met een beperking opvangt in Zedelgem en op andere plaatsen.”

De wandeling meet ongeveer 3,5 km en is ook geschikt voor buggy’s. De lichtjestocht wordt gewandeld op zaterdagavond 10 december. Starten kan tussen 18 en 19 uur aan het gemeentehuis van Zedelgem. Deelnemen is gratis. “We zijn nog op zoek naar mensen die ofwel overdag mee kunnen helpen de lichtjes te plaatsen, ofwel ’s avonds de wandeling in goede banen kunnen helpen leiden. Vrijwilligers mogen zich aanmelden bij de verenigingen of een mailtje sturen naar lgzedelgem@gmail.com”, besluit Geert Pante.