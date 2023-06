Zandsculpturenfestival opent zomerseizoen in Middelkerke: sprookjeswereld van zand komt écht tot leven

Meer dan dertig sprookjes en personages die uit het zand oprijzen – Assepoester, Sneeuwwitje, Roodkapje en de boze wolf en vele anderen – en daarbovenop levende tovenaars, prinsen en prinsessen: het nieuwe Zandsculpturenfestival in Middelkerke wordt een hele beleving.

“In samenwerking met theaterproductiehuis De Proefkonijnen komt de sprookjeswereld écht tot leven. Het gezelschap is gespecialiseerd in theater dat je helemaal onderdompelt in unieke verhalen”, legt organisator Peter Monbailleu uit.

Deze week waren nog 26 sculpteurs volop aan het werk om de sprookjeswereld op het strand tegen 1 juli tot leven te laten komen. Daarvoor werd 6.000 ton zand aangevoerd die afkomstig is uit een groeve in de buurt van Brussel.

“Dat type zand is jonger en heeft ook veel minder te lijden gehad onder erosie”, legt art director Maxim Gazendam uit. “Daardoor is het zand veel hoekiger dan het zand aan de Noordzeekust. De hoekige randen van de zandkorrels zorgen ervoor dat het zand als het ware in elkaar klikt, wanneer het gemengd wordt met water om nadien aan te stampen tot een compacte massa.”

De sky is de limit

Dat bevestigt sculpteur Jeroen Advocaat, uit Gorredijk in Friesland. Zandkastelen hebben we allemaal wel eens gemaakt, maar er zijn mensen die metershoge gevaarten kunnen fabriceren vol met de prachtigste details. Jeroen is zo iemand. Hij won al een paar maal de titel van Nederlands kampioen zandsculpturen, en blijkt ook een talenknobbel want hij spreekt Chinees. “Hoe is het, mijn kleine vriend?”, vraagt hij in het Chinees aan een kleuter met Chinese roots. De verder uitleg geeft hij wel in het Nederlands.

De sprookjesfiguren krijgen vorm. © Luc Cassiman

“Als je met zand begint, ontdek je snel dat de sky de limit is. Je kunt bijna alles maken van zand en er zijn vele technieken om het te bereiken. Vaak wordt het zand, dat hoekig van vorm is en uit een groeve komt met een beetje leem, samen gestampt in houten bakken. Uiteindelijk houd je dan een zandblok over waarop je wordt losgelaten.”

Een van de mooiste

Kastelen en torens zijn één ding, maar er zijn natuurlijk ook sculpteurs die figuren maken. Neem nu Wilfred Stijger, uit Pieterburen in het noorden van de Nederlandse provincie Groningen.

Deze week werkten 26 sculpteurs nog volop om alles klaar te hebben

“Je kijkt nu naar het beeld van Aladdin op het moment dat hij de grot ontdekt en binnenloopt. Hij ziet al de schatten en is zeer nieuwsgierig. Hij maakt sommige kistjes open en rekent zich helemaal rijk”, zegt Wilfred. Hij is al drie dagen bezig aan dit stuk. “En nu heb ik nog drie dagen over voor de wonderlamp en de geest. Ik heb die nog nooit eerder gemaakt.”

Sculpteur Jeroen was al een paar keer Nederlands kampioen. © Luc Cassiman

Maar dat mag geen probleem zijn, want Wilfred heeft al overal in de wereld zandsculpturen gemaakt: veel in Europa, maar ook in China, Korea, Taiwan, Australië, Canada, Texas en Rusland. “Ik doe dit sinds 1987 en het is mijn broodwinning. Middelkerke is wel een van de mooiste festivals. Het blijft in mijn geheugen gegrift”, zegt hij. “Ik heb het geluk dat ik heel vaak mijn partner kan meenemen, omdat zij ook graag met zand bezig is.”

“Hoe zit het met mijn buurman? Werkt hij een beetje door?”, vraagt Edith van de Wetering. “Thuis moet ik altijd achter hem aan zitten!” De kunstenares komt ook uit Pietersburen en blijkt de partner van Wilfred te zijn. Ze is volop bezig aan het gezicht van een sprookjesprins. Mooi toch, als je samen je passie kunt beleven?

Korting

Het Zandsculpturenfestival Middelkerke vindt plaats van 1 juli tot en met 10 september. Ook dit jaar krijgen inwoners van Middelkerke en mensen met een tweede verblijf in Middelkerke 2 euro korting. Die kaarten zijn wel enkel verkrijgbaar bij de infopunten toerisme.