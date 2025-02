Zaai dit voorjaar je eigen vierkante meter vlas

Doe dit jaar mee met het project ‘1m2 vlas’ en doorloop het proces van vlaszaadje tot linnen textiel op één vierkante meter in jouw eigen voor-, achter-, of moestuin. Van het zaaien in maart tot en met de verwerking in december, Texture begeleidt je doorheen het hele proces.

Uit de vlasplant worden textielvezels gehaald. Ook lijnzaad, de zaden van vlas, zijn veelzijdig: van gezond superfood in crackers tot lijnolie in olieverf of vloerzeep. Dat plantje groeit al eeuwenlang hier op onze Vlaamse grond. 85 procent van alle vlas wereldwijd wordt ook vandaag nog gekweekt in België, Frankrijk en Nederland. Al tien jaar brengt Texture de vlasvelden in België samen in een interactieve kaart.

Doe mee met 1m2 vlas

Met de campagne ‘1m2 vlas’ kweek je dit jaar je eigen vierkante meter vlas in je tuin. Naast een prachtig blauwbloeiende plantje in je tuin, veel nieuwe inzichten over de teelt en verwerking van vlas en een zelfgemaakt servet, wil Texture je zo inspireren om duurzamere keuzes te maken. “Het zelf verbouwen van vlas, het zien groeien van zaad tot plant tot vezel en uiteindelijk tot een weefsel, roept vanzelf vragen op over hoe we vandaag textiel maken en gebruiken”, zegt Ariane Heystraeten.

Na registratie ontvang je midden maart een starterskit, kostprijs 25 euro. In ruil krijg je een zakje vlaszaad voor één vierkante meter, maandelijkse digitale nieuwsbrieven met tutorialvideo’s, deelname aan vlasverwerkingsdagen in Texture, toegang tot een online community waarin je met andere deelnemers ervaringen kan uitwisselen, deelname aan drie online webinars die verder duiken in het vlasverhaal, en deelname aan een afsluitende bijeenkomst in Texture.

“Wij zijn onze geschiedenis en onze toekomst. Met dit project kan je jezelf inschrijven in een lange en prachtige geschiedenis van vlasproductie en mee de toekomst van het vlas uitschrijven. Handen uit de mouwen, samen vlas verbouwen. Je zaait niet enkel zelf vlaszaad en maakt niet enkel een eindproduct, maar wordt ook deel van een mooie gemeenschap. Genoeg redenen om je in te schrijven voor dit mooie project”, aldus Felix De Clerck, schepen van Cultuur.