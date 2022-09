Yves Lampaert neemt het tijdens Winkel Koerse op tegen paard

Sint-Eloois-Winkel maakt zich op voor haar jaarlijkse hoogdag. Op dinsdag 4 oktober is er de 166ste editie van Winkel Koerse. Het evenement heeft ook dit jaar enkele ‘speciallekes’ in petto. Zo neemt Yves Lampaert, die aanstaande zondag nog te bewonderen is op het wereldkampioenschap wielrennen in Australië, het op tegen een paard.

Winkel Koerse lokt ieder jaar honderden enthousiastelingen naar Sint-Eloois-Winkel. “De dinsdag na de eerste zondag van oktober is traditioneel een echte hoogdag in de gemeente. We hopen er ook dit jaar een heel mooi evenement van te maken”, aldus Krist Vandemoortele, voorzitter van de koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen.

Unieke race

Dit jaar is het vooral uitkijken naar het duel tussen een wielrenner en een paard. In het verleden gingen onder andere Alec Segaert, Nico Mattan en Robbie Mc Ewen de uitdaging aan. “Dit jaar pakken we uit met een echte publiekslieveling. We wisten Yves Lampaert te strikken. Aanstaande zondag nog op het wereldkampioenschap in Australië, straks hier op Winkel Koerse”, vertelt Krist enthousiast. “Lampie beloofde aan de organisatie om in zijn gele trui naar Winkel Koerse te komen. We roepen dan ook iedere bezoeker op om iets geels aan te doen of mee te brengen om dit schitterend moment extra te kleuren.”

Nieuwe locatie

Tijdens Winkel Koerse maakt het organiserende comité voor het eerst gebruik van het nieuwe lokaal langs de Gullegemsestraat. “We zijn enorm tevreden dat we op die dinsdagnamiddag onze nieuwe locatie kunnen voorstellen aan het grote publiek. Het buurthuis De Bolhoed zal nog niet volledig af zijn, maar we kunnen er wel voor de eerste keer mensen ontvangen”, zegt Krist. De officiële opening van het paardenkoerslokaal en het buurthuis staat gepland op 2 december. “Het is de bedoeling dat we er vanaf dan elke eerste vrijdag van de maand met het paardenkoerscomité café houden.”

Veiligheid prioriteit

Bij de organisatie van Winkel Koerse draagt men veiligheid hoog in het vaandel. “Dit jaar gaan we nog een stapje verder. In afspraak met het gemeentebestuur wordt de opkuis van het aangelegde zandtapijt voor het eerst pas op woensdagvoormiddag gedaan. In de Gullegemsestraat, tussen de rotonde en de Tuileboomstraat, zal er geen verkeer mogelijk zijn vanaf dinsdagochtend 8u tot ten laatste woensdagmiddag 12 uur. Die beslissing lijkt drastisch, maar is wel noodzakelijk. Eenmaal de paardenkoers afgelopen is, vormen de bulldozers en vrachtwagen een groot gevaar voor de feestvierders en de kinderen.” Die feestvierders kunnen ’s avonds opnieuw genieten van enkele optredens in de feesttent. Vanaf 19 uur is er een optreden van charmezanger Jenss, daarna is het de beurt aan Steve Tielens.

Wijkburgemeesters

Het is uiteraard ook uitkijken naar de veertig deelnemende paarden en de dubbele sulkyrace. Het lijstje van de deelnemers aan die sulkyrace is momenteel nog niet volledig rond. Volgende week geraken de namen wellicht bekend. “Zeker is wel dat de wijken inmiddels opnieuw hun beste beentje voor zetten. Verschillende straten zijn inmiddels al mooi aangekleed in het thema van Winkel Koerse.” De veertig wijkburgemeesters zetten allen hun beste beetje voor. “Dit jaar zijn er maar liefst tien nieuwe gezichten. Zij zorgen voor heel wat ambiance in onze straten en wijken. De creativiteit en de samenwerking tussen de bewoners is top,” aldus Krist.

Parkeren

Op 4 oktober verwachten de organisatoren een pak volk. Ook dit jaar wordt er een ruime parking voorzien nabij het feestzalencomplex De Meerhoek. Een gratis shuttlebus rijdt om de tien minuten naar het parcours. Winkel Koerse werkt ook dit jaar samen met Taxi Leiedal. Wie op de dag van Winkel Koerse het nummer 056/498.498 belt, geraakt zeker op een veilige manier terug thuis.