Yogalessen in BaristaCat Oostende: Lenig en kalm tussen de katten

In Kattencafé BaristaCat werden in een half jaar al dertig katten aan een nieuwe thuis geholpen. Onlangs werd ook gestart met ‘Yoga with Cats’, een initiatief dat overgewaaid is uit Amerika. De lessen gaan door op donderdagavond in het café, Louisastraat 4 in Oostende. De Zeewacht ging op bezoek tijdens een van de lessen en sprak er met yogalerares Sabine Carels en cursist Christophe Henckaerts.

“Ik ben merchandiser van beroep, maar ik ben al meer dan twintig jaar bezig met yoga”, vertelt Sabine Carels (51) uit Westende. “In 2016 heb ik een opleiding gevolgd om yogalessen te geven. Ik gaf al cursussen, maar door corona was dat niet langer mogelijk. De passie voor yoga is gebleven en zo ben ik ingegaan op het voorstel van Xavier Troisi, uitbater van BaristaCat, om yogalessen te geven in zijn kattencafé in Oostende. Uiteraard worden de lessen gegeven met mensen. De katten komen de cursisten vergezellen op de mat. Katten zijn een voorbeeld voor mensen qua lenigheid, concentratie en rust. De yogalessen verschillen niet van een andere locatie waar ook yoga wordt gegeven. Hoe meer katten aanwezig zijn, hoe meer kans er is dat je, als cursist, gezelschap krijgt. Het idee is overgewaaid uit Amerika en het zorgt voor een speciaal effect. Het is de bedoeling dat de katten in het kattencafé geadopteerd worden, of dat de werking van het kattencafé gesteund wordt. Daarom is het voor de uitbater interessant om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken, ook door yogalessen, waardoor mensen, net als katten, leniger, gefocust en positiever worden. De locatie is klein en intiem en de yogalessen zijn niet duur”, aldus Sabine Carels.

Deugd

Vorige donderdag was Westendenaar Christophe Henckaerts (52) voor de tweede keer aanwezig om de yogalessen te volgen. “Ik was vroeger vliegtuigtechnieker van beroep, maar moet het door omstandigheden, gezondheidsproblemen, rustiger aan doen. Ik wil wel actief en in beweging blijven en heb daarom gekozen voor yoga. Ik kende Sabine en haar man Geert en vond het wel interessant om in Oostende yogalessen te volgen. Het is mijn tweede les en ik voel dat ik er deugd van heb. Thuis heb ik geen katten, maar ik heb er geen last van dat ze tussen ons lopen. Als ik zie hoe lenig ze kunnen zijn, ben ik wel eens jaloers. Yoga with Cats doet me deugd en ik wil ermee doorgaan!” (Fons Roets)