Yoga met koeien in de weide van boer Jos

Tot rust komen tijdens yoga met koeien? Het kan op zaterdagmorgen 15 juli om 9.30 uur in de weide van boer Jos in Reningelst.

Vzw De Weij en Charlotte van Balans Yogaschool slaan de handen in elkaar voor een yogasessie tussen koeien. “Vorig jaar was de eerste editie van de yoga fantastisch. De kudde koeien die er vorig jaar zat, was wat angstig dus het was toen een beetje bang afwachten hoe ze zouden reageren. Het was super om te zien hoe ook zij rustig werden en bijna met de yoga meededen”, zegt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij. De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia.

Stier

“Dit jaar zit er een nieuwsgierige bende koeien in de weide, maar worden ze een beetje meer op afstand gezet omdat er ook een stier in de weide loopt en we geen onnodige risico’s willen nemen”, legt Marjolein uit. “Het is de bedoeling dat de weide in de toekomst groeit naar een echte belevingsweide waar we mensen samenbrengen maar ook de tijd nemen om de natuur tot ons te laten komen.

Yoga in de weide past dus perfect in dit plaatje. Studio Puur Mel organiseerde dit jaar een paar sessie outdoor pilates en dat was telkens een succes.” Op zaterdag 15 juli staat yoga in de weide op de agenda. De sessie start om 9.30 uur. “Charlotte van Balans Yogaschool geeft dit keer de sessie. Schrijf je zeker in via deweij@hotmail.com als je interesse hebt.”

Per persoon betaal je 10 euro. Vennoten van Dhage betalen 5 euro. De betaling gebeurt ter plaatse. “Gelieve zeker ook je yogamatje, een kussen en een dekentje mee te brengen. We gebruiken dit keer de ingang via Pastoorstraat 15, via De Groenselpoorte.”