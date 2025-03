Zaal De Stille Meers stond in vuur en vlam tijdens een nieuwe editie van het kleurrijke kindercarnavalsfeest. In aanwezigheid van de Orde van de Ezel werden Yndira en Jules verkozen tot jeugdprinses en jeugdprins carnaval. Op zondag 30 maart kent de carnavalskoorts in Middelkerke een absolute climax met de rondgang van de Ezelstoet in Lombardsijde en Westende. (foto PG)