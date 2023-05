Xander verzoent acteren met ropeskipping

Sport blijft een belangrijke uitlaatklep voor onze jongeren. Dat blijkt uit het relaas van Xander Blomme uit Zandvoorde. Xander studeert aan het VTI Oostende en vult zijn vrije tijd met een opleiding woordkunst aan het Conservatorium aan Zee én met ropeskipping bij RSO.

“Wekelijks leer ik acteren aan de wijkafdeling van het stedelijke conservatorium. “De lessen vinden plaats in de Hoogstraat van Oudenburg, wat op fietsafstand is van mijn woonplaats in Zandvoorde”, vertelt Xander Blomme. “In het recente verleden nam ik komische rollen op, waaronder een clown, een kalkoen… Bij de nieuwste productie ligt dat volledig anders. Het stuk behandelt de Eerste Wereldoorlog. Ik speel er een zwakkere soldaat die zich probeert sterk te houden. Het afgewerkte geheel zal te zien zijn op zaterdag 3 juni en geldt als eindexamen van de derde graad woordkunst. Bij deze belangrijke productie beperkt mijn taak zich niet tot louter acteren. Ik ben er ook mederegisseur en zelfs auteur van het geheel. Het spreekt voor zich dat ik reikhalzend uitkijk naar het oordeel van de jury.”

Zilveren medaille

“Via vrienden kwam ik enkele jaren geleden in contact met ropeskipping. Onze vriendengroep maakt deel uit van Ropeskipping Oostende. RSO traint in de sporthal Marie-Therèse De Gryse in Stene. De uitdrukking oefening baart kunst geldt zeker voor ropeskipping en leidde al tot meerdere knappe prestaties. Op zaterdag 28 januari behaalde ik tijdens een provinciaal kampioenschap een zilveren medaille in mijn leeftijdscategorie.”

“Het kampioenschap vond plaats in het Vlaams-Brabantse Eppegem. De medaille is het resultaat van drie deeloefeningen. Bij speedsprint moet de skipper dertig seconden lang zo snel mogelijk in het touw springen. Daarna volgt drie minuten speeduithouding. Het laatste onderdeel is freestyle, waarbij je oefeningen uitvoert in harmonie met muziek.”

Skipshow

“Ook begin maart kwam RSO onder de aandacht. In clubverband moesten we met vijf jongens skippen. Onze tegenstanders traden net zo goed aan per vijf en kwamen uit alle hoeken van België. Deze oefeningen in teamverband resulteerden in een plaats bij de eerste tien. De volgende afspraak vormt de jaarlijkse skipshow van RSO op zondag 28 mei. Het thema oogt veelbelovend, maar blijft vooralsnog een verrassing.”

“Zonder al te ver in de toekomst te kijken, hoop ik om zowel met ropeskipping als met acteren een rol te spelen in de media. Of dat lukt, valt niet te voorspellen. Maar dit houdt me niet tegen om me ook de komende jaren verder voor mijn beide hobby’s te blijven inzetten”, aldus nog Xander Blomme. (BVO)