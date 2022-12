WZC Haerlebout organiseert kerstmarkt en een lichtjeswandeling

In het woonzorgcentrum Haerlebout in de Duinenweg kan je er niet meer naast kijken: de eindejaarsfeesten staan voor de deur.

“We versieren ons huis opdat ook onze zorgafhankelijke en kwetsbare bewoners de kerstsfeer kunnen ervaren. Maar in wzc Haerlebout willen we nog een stapje verder gaan. We willen familieleden, bewoners, buurtbewoners en medewerkers samenbrengen. Hiervoor organiseren we op vrijdag 16 december 2022 voor de tweede keer een gezellige kerstmarkt in de binnentuin van het woonzorgcentrum. Met veel lekkernijen, bezoek van de kerstman, kersttombola en zoveel meer”, zegt Gracy Vanhenden van Haerlebout.

“Naast het uitnodigen van mensen in ons woonzorgcentrum is het tevens belangrijk om met het woonzorgcentrum naar buiten te komen in deze dagen. In dat kader plannen we op woensdag 21 december een lichtjeswandeling. Dan gaan we met onze bewoners de feeërieke kerstverlichting van Middelkerke bewonderen. Deze uitstap sluiten we af met een hapje en drankje”, klinkt het.

(PG)