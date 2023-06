WTC Olympia organiseert Viven Classic

In het weekend van 10 en 11 juni organiseert wielertoeristenclub Olympia uit Sijsele opnieuw de tweedaagse fietshappening Viven Classic. Voor het eerst is er ook een gravelrit voorzien.

De Viven Classic, vernoemd naar het populaire bier van drankensponsor Tony Traen, is een mooie jaarlijkse traditie in organisatie van de Sijseelse wielerclub Olympia. Na twee jaar afwezigheid door corona werd in 2022 opnieuw een editie georganiseerd die toch zo’n 1.400 fietsers op de been bracht. Dit weekend wordt er dus alweer een nieuwe editie georganiseerd.

“De startplaats voor alle ritten is Sportpark ’t Veld in Sijsele”, zegt Geert De Lille, secretaris van WTC Olympia. “Voor de Cyclo is er een fietstocht op de grens van Oost- met West-Vlaanderen. Voor de VTT en/of Gravel (met een aangepaste fiets op halfverharde wegen, red.) is er een aangename zomerse tocht, in twee lussen, met een afwisseling van veld- en boswegen, aangehouden door de oude spoorwegbedding.”

Op zaterdag kan er voor de Cyclo gestart worden vanaf 7.30 uur voor vier verschillende afstanden: 40, 70, 110 en 130 kilometer. Er zijn diverse bevoorradingen en stops voorzien. Op zondag is er voor de Cyclo keuze uit een rit van 40 en 70 kilometer of een sterrit. Voor de VTT zijn er vier afstanden voorzien: 30, 40, 50 en 65 kilometer. Wie wil gravelen – over een afstand van 45, 66 of 100 kilometer – schrijft zich best vooraf in.

Alle praktische info: https://wtcolympiasijsele.wordpress.com/