WTC Jabbeke blikt vooruit na twee magere coronajaren

Het was een mager beestje, de voorbije twee jaar. Geen evenementen, amper rijden in groep. Maar WTC Jabbeke blikt hoopvol vooruit: de kalender loopt weer aardig vol, en straks is er – eindelijk – dat feest voor het vijftigjarig bestaan.

“Onze wielerclub telt nu 78 leden”, zegt Danny Mouton. “Dat zijn er iets minder dan vroeger. Enkele leden zijn gestopt, andere zijn overgestapt naar een andere fietsclub. Maar we zien de toekomst hoopvol tegemoet. Ook omdat we vaststellen dat er steeds meer vrouwen de weg vinden naar de wielersport en een wielerclub, dikwijls onder impuls van hun partner die al fietst. In onze club zijn er nu 21 vrouwen.”

Hoopvol vooruitblikken, dus. Maar van de terugblik wordt Danny minder vrolijk. “In de coronajaren 2020 en 2021 hebben we geen enkel fietsevenement kunnen organiseren. Geen Permeke Herfstrally of mountainbike-evenement waarbij we anders ruim 1.000 fietsers kunnen verwelkomen. Dat scheelt financieel een flinke slok op de borrel. Gelukkig hadden we door de jaren heen een beetje reserve opgebouwd, waardoor we onze leden toch nog konden geven waarop ze recht hadden.” Twee jaar lang konden de mannen en vrouwen van WTC Jabbeke dus niet op zondagvoormiddag met een grote groep de baan op. “We zijn wel in kleine groepen blijven rijden. En we hadden toch onze mountainbikeweekends, dat wel.”

Maar straks komt het dus terug, dat lekker fietsen in groep, met een normale werking. “Hopelijk”, zegt Danny voorzichtig, maar toch somt hij graag even op: “We starten ons wielerseizoen met de zondagsritten vanaf 6 maart. Op 21 mei organiseren we de Rally Wim Vansevenant, voor de wegfietsers. En de jaarlijkse bos- en veldtoertocht komt er ook aan, samen met de rally. Op 17 december is er dan de Permeketocht, onze jaarlijkse wintermountainbiketocht, op een uitgelezen bosrijk parcours waar we heel wat ongekende privétrajecten aansnijden. En tussenin hebben we onze mountainbikeweekends, naar het Duitse Daun en naar Mol.”

Januari 1971

Voor al dat wielergeweld zijn er goede afspraken gemaakt: “We fietsen altijd per twee en respecteren de wegcode”, benadrukt Danny. “En we zetten nooit een weg af om over te steken.”

Maar het absolute hoogtepunt voor dit jaar beleeft WTC Jabbeke toch wel op 19 maart: “Dan staat er een feest gepland om ons vijftigjarig bestaan te vieren. Onze club is opgericht in januari 1971 en heeft sindsdien altijd een fantastische sportieve uitlaatklep geboden aan de Jabbekenaars. Iedereen voelt zich thuis bij ons. Al was het in het begin natuurlijk wel een beetje aftasten, maar dat is in elke groep zo.”

“Eind dit jaar buigen we ons over nieuwe kledij en maken we een analyse van onze activiteiten. Organisatorisch is het niet zo evident en er is tegenwoordig ook veel administratie voor nodig. Vroeger was het toch wat eenvoudiger om als wielertoeristenclub iets te organiseren op de openbare weg.” (Patrick Anthone)