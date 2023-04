WSK Marke zet 50-jarig bestaan in de verf met ‘Vlaanderen Wandelt’: “Mensen plezier bieden, daarvoor doe je het”

Op zondag 30 april organiseert de vzw Wandelsport Vlaanderen ‘Vlaanderen Wandelt’. De West-Vlaamse lussen starten dit jaar aan OC Marke. Ze zijn uitgestippeld door het bestuur van wandelclub WSK Marke, die zijn vijftigste verjaardag viert. “Daarvoor doe je het uiteindelijk: wandelaars plezier bieden.”

Wandelen is in. Nog nooit telde Vlaanderen zoveel geëngageerde wandelaars als vandaag. Momenteel staat de teller van Wandelsport Vlaanderen vzw op meer dan 63.000 leden. Om de wandelsport nog meer in de verf te zetten, organiseert de vzw op 30 april ‘Vlaanderen Wandelt’. Onder het motto #iedereenwandelt zijn zowel beginnende als gevorderde wandelaars welkom om een lus naar keuze op een van de vier locaties te bewandelen. Dit jaar zijn de startlocaties in Oud-Turnhout (Antwerpen), Herzele (Oost-Vlaanderen), Sint-Truiden (Limburg) en het West-Vlaamse Marke. De lussen in Marke werden uitgestippeld door het bestuur van WSK Marke.

Focus op natuur

Twee jaar geleden kreeg de club de vraag of ze het zag zitten om in 2023 de route in West-Vlaanderen te organiseren. Dit ter ere van de vijftigste verjaardag van de wandelclub.

Zodra het jawoord was gegeven, begonnen de acht bestuursleden met de nodige voorbereidingen. Het ontmoetingscentrum van Marke werd meteen gereserveerd en de parcoursmeesters begonnen met het uitstippelen van de wandelroutes in de Leiestreek.

“De lussen zijn een samenraapsel van de hoogtepunten uit onze vorige georganiseerde tochten”, vertelt parcoursmeester Marc Debooserie. De focus ligt op de mooie natuur die op diverse plaatsen in Marke, Rollegem en Bissegem te vinden is. Er staat een afwisselend parcours op de planning, dat van wandelen langs de Leie tot een tocht door het Preshoekbos aan het gelijknamige gehucht gaat.

Zes wandelafstanden

Deelnemers kunnen kiezen uit zes wandelafstanden. De club voorziet omlopen van 6, 12, 18, 24, 35 en 50 kilometer, die allemaal voorzien zijn van rust- en bevoorradingsposten. De lus van 6 kilometer bevat een fotozoektocht voor kinderen en vindt voornamelijk plaats op verharde wegen. Dat maakt het ook voor rolstoelgebruikers mogelijk om deel te nemen aan het evenement. WSK Marke organiseert ook eenmalig een parcours van 50 kilometer, om haar eigen vijftigjarig bestaan te vieren. Enkel voor die lus moest er vooraf worden ingeschreven.

“Zo is er voor elk wat wils. Dat is wat ik net zo mooi vind aan de wandelsport. Je kiest zelf wanneer je vertrekt en hoeveel kilometer je wil afleggen, maar onderweg kom je andere deelnemers tegen en voel je die verbondenheid”, aldus voorzitter Rik Bulckaen.

“Dat je zoveel leden hebt, daarvan word je toch een beetje stil”

Momenteel zijn de bestuursleden bezig met de allerlaatste voorbereidingen. Er wordt gemikt op een 3.000-tal wandelaars.

“Natuurlijk kan je niet voorspellen hoeveel deelnemers er effectief zullen zijn. Het is vooral belangrijk dat de zon zich laat zien, want dat haalt veel mensen over de streep om hun wandelschoenen effectief aan te trekken”, glimlacht de voorzitter. Hij kijkt ook uit naar de gesprekken die na de wandelingen volgen. “Het is altijd fijn om te horen als deelnemers een parcours geslaagd vonden. Dat geeft me als voorzitter enorm veel voldoening, want het is daarvoor dat je het doet, uiteindelijk: mensen plezier geven tijdens het wandelen.”

Plus 96 sinds november

Niet alleen bij Wandelsport Vlaanderen vzw is de groeiende populariteit van de sport duidelijk. Ook WSK Marke heeft momenteel een recordaantal leden.

“Vandaag hebben we 388 leden, van wie er 96 bij zijn gekomen sinds 11 november 2022”, vertelt Rik trots. De club kende een kleine terugval tijdens en kort na de coronacrisis, maar die kloof heeft ze snel weten te dichten. “Veel oudere wandelaars zullen waarschijnlijk geen terugkeer meer maken naar de club. Daartegenover merken we wel aan de inschrijvingen dat er een groeiend aantal jongere wandelaars is”, gaat de voorzitter verder.

In januari organiseerde WSK Marke voor haar jubileum een nieuwjaarsreceptie waarop alle leden welkom waren. Het hoge ledenaantal was toen overduidelijk. “Ik ben al meer dan 25 jaar voorzitter en ik had nog nooit zoveel leden samen gezien. Het was een succes, iets om een beetje stil van te worden”, sluit Rik af.

Vlaanderen Wandelt op zondag 30 april. Vertrekken kan op eender welk moment tussen 7 en 15 uur aan OC Marke. Leden van een erkende wandelsportfederatie betalen 1,5 euro voor deelname, niet-leden 3 euro. Kinderen -12 jaar wandelen gratis. (SVD)

Meer info: https://www.vlaanderenwandelt.be/marke/