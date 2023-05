Op zondag 7 mei kan je van 14 tot 17 uur een workshop ‘Waarnemen met Obsidentify’ volgen.

In deze nieuwe workshop worden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld en ga je samen met Natuurpunt Avelgem waarnemen in en rond Natuurhuisje De IJsvogel (Meersstraat 45, Avelgem). Hoeveel soorten kan jij op één namiddag waarnemen? De gratis applicatie vertelt je in één klik wat je voor je lens hebt. Afspraak in Natuurhuisje De IJsvogel (Meersstraat 45, Avelgem). (red.)