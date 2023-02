Woodland Mages organiseert internationaal speltornooi: Wie maakt Mars bewoonbaar?

Op zaterdag 25 februari organiseert de Torhoutse spellenclub Woodland Mages voor de tweede keer de Belgian Open Terraforming Mars. In het bordspel Terraforming Mars, dat meerdere awards als beste spel van het jaar gewonnen heeft, is het de bedoeling om de planeet Mars leefbaar te maken voor de mens.

Naast Belgen komen er ook Fransen, Britten, Duitsers en Nederlanders strijd leveren om het tornooi te winnen. Er hebben zich al meer dan 60 deelnemers ingeschreven. Alles heeft plaats vanaf 9 uur op de campus Eureka aan de Rijselstraat in Torhout, de vertrouwde thuisbasis van Woodland Mages.

Gratis komen kijken

De spelers staan in de schoenen van bedrijven en organisaties die proberen om menselijk leven op Mars mogelijk te maken. Dat doen ze door ten eerste de rode planeet van water te voorzien, ten tweede zuurstof in te brengen in de atmosfeer en ten derde de temperatuur te verhogen. Als aan die criteria voldaan is, winnen de spelers die het meest aan de bewoonbaarheid van Mars hebben bijgedragen.

Het bestuur van Woodland Mages, de club die intussen al meer dan 25 jaar bestaat, telt vier heren: Jan Ver Eecke, Quinten Cauwelier, Branco Neirynck en Eric Delaere. Ze zijn vlot op elkaar ingespeeld en verdelen de taken.

“Er worden, verspreid over de hele dag, drie ronden betwist”, legt Jan Ver Eecke uit. “Daarbij komen telkens de sterkste spelers tegen elkaar uit. We zijn heel blij dat er al meer dan 60 deelnemers zich hebben aangemeld om de trofee van beste Terraformer te kunnen bemachtigen.”

“We hopen rond 18.30 uur de prijsuitreiking te houden. Deelnemen kost 10 euro en er zijn mooie prijzen voorzien. Iedereen mag gratis binnenlopen om een kijkje te nemen en eventueel iets te drinken aan de bar. Het evenement heeft plaats in de grote eetzaal van Eureka. Is de mens op Mars nog geen realiteit, toch geeft Terraforming Mars de aanzet”, lacht Jan. “In elk geval spelplezier verzekerd!”

Honderden spellen

Elke donderdagavond komen de Woodland Mages voor hun clubavond samen op de Eureka-campus. De spellenclub heet verschillende types spelers welkom. “We bieden zowel luchtige spellen aan, als korte, lange en moeilijke”, vervolgt Jan. “Beginners zijn even welgekomen als experts. We hebben een heel gamma van enkele honderden bordspellen, dus keuze genoeg. Plus: er is altijd wel iemand aanwezig die het gekozen spel kan uitleggen.”

“Daarnaast kun je ook bij ons terecht voor het kaartspel Magic The Gathering. De tweede en de vierde donderdag van de maand focussen we op de bordspellen. Elke donderdag is er Magic The Gathering mogelijk, maar de eerste en derde donderdag van de maand pakken we daarin met een klein tornooi uit. Onze club telt om en bij de 50 leden en nieuwkomers zijn zeker welkom. Voor de prijs hoeft niemand het te laten: amper 5 euro per jaar.”

Info over de clubwerking: www.woodlandmages.be of mail naar info@woodlandmages.be