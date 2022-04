Woensdag 20 april is het buitenspeeldag! Ontdek hier de tien leukste speelplekken en -pleinen in onze provincie

Volgende woensdag is er opnieuw de jaarlijkse Buitenspeeldag. Hét moment ook om leuke speelplekken en -pleinen te ontdekken in onze provincie. We lijsten in willekeurige volgorde tien toplocaties op om je als kind helemaal uit te leven.

Testerep in Oostende

Vorig jaar bouwde Jochen Doornaert van speelbomen.be een stukje bos in provinciedomein Raversyde in Oostende helemaal om tot een unieke plek om te ravotten. Jochen werkte daarbij uitsluitend met natuurlijke materialen. Een letterlijk en figuurlijk verborgen pareltje in Raversyde. Je vindt het speelbos tussen de uitkijktoren en het nieuwe speelplein.

Tip: In het bos tref je ook veel duindoorn aan. Wie geen scheur in de broek kan verdragen, kiest best iets anders uit het lijstje.

Adres: Provinciedomein Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636 in Oostende.

De Slierberg in De Haan

In de Duinbossen van De Haan, die zich uitstrekken van de Vosseslag tot Wenduine, bevindt zich de Slierberg. Dat bestaat uit een avonturenparcours met als blikvanger de 18 meter lange glijbaan. Wandelliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het bos, waar ook natuurreservaten op aangesloten zijn. In de open weides kan je er tussen de grazende galloway-koeien wandelen.

(gf)

Tip: Glijden met een jeans lukt niet altijd goed. Een oud fleecedekentje zorgt ervoor dat de kindjes (én volwassenen) extra vaart maken.

Adres: De Slierberg, Driftweg in De Haan.

Torwout in Torhout

In domein Groenhove vind je een uitgebreid speelplein. Op een boogscheut daarvan werd een paar jaar geleden ook speelbos Torwoud gebouwd, dat naast avontuurlijke speeltoestellen vooral een interessante waterspeelzone heeft. Daarbij springt het vlonderpad op het bufferbekken in het oog. Zwemmen in het bufferbekken is verboden, pootjebaden kan uiteraard wel.

(foto Johan Sabbe)

Tip: De twee speelgebieden zijn vlot verbonden via het aansluitende bos.

Adres: Torwoud, Bosdreef in Torhout.

Wallemote-Wolvenhof in Izegem

In dit Izegemse provinciedomein vind je twee kastelen én twee speelpleinen. Vlak naast kasteel Wallemote ligt een speelplein in het thema van het sprookje van Belle en het Beest. Rond kasteel Wolvenhof, dat de provincie nieuw leven wil inblazen, vind je onder meer een romantisch brugje, met ook paarden en ezels. Wie wat doorstapt en de Hollebeekstraat kruist, komt in een nieuwe speelzone voor iets oudere kinderen terecht.

(foto Pieter Vandevoorde)

Tip: Wie een toilet zoekt of iets wil drinken, zit goed bij de dichtbijgelegen tennisclub Isis.

Adres: Wallemote-Wolvenhof, Kokelarestraat 85 in Izegem.

IJzerboomgaard in Diksmuide

In de schaduw van de IJzertoren en dus op wandelafstand van het centrum van Diksmuide vind je een knappe groen- en recreatiezone. Perfect aangesloten op een netwerk van wandel- en fietspunten van het polderlandschap. Je kan er uitgebreid picknicken. Vooral de waterspeelzone is een voltreffer bij kinderen. Zorg dus best voor een handdoek of extra droge kleren.

(foto Greet Seys)

Tip: Op een boogscheut van het speelplein kan je terecht in café de IJzerboomgaard. Daar kan je vooral van lokale lekkernijen proeven.

Adres: IJzerboomgaard, IJzerdijk 41 in Diksmuide.

De Kosmos in Westouter

Heel lang stond het gelijknamige iconische zwembad in Westouter te verloederen, maar nu is de hele site omgebouwd tot een landschapsberg, inclusief een heuse speelberg. De Kosmos, die aansluit op het Hellegatbos, bevat onder meer een speelplein, amfitheater en een heuse speelheuvel met tunnels en glijbanen. Hier zijn kinderen uren zoet mee.

(foto Eric Flamand)

Tip: De speelberg ligt op de route van de Tweebergenwandeling (7,2 km), een van de mooiste in de streek én haalbaar voor kinderen.

Adres: De Kosmos, Rodebergstraat in Westouter.

De Gavers in Harelbeke

Misschien wel het populairste (en grootste) speelplein van West-Vlaanderen. Ook voor volwassenen een favoriet, met dank aan de vele loop- en wandelroutes, twee hondenloopweides en twee cafetaria’s. Bij het natuurspeelterrein vind je onder meer een hangbrug, een boomhut en wilgenhutten. Een topper is de speelbeek, waar je in de vroege zomer met wat geluk kikkers en salamanders kan spotten. Er is ook een beachvolleyveld en petanquebanen.

(foto Ronny Galloo)

Tip: Er zijn twee parkings voorzien, met name aan de Stasegemsesteenweg en de Eikenstraat.

Adres: De Gavers, Eikenstraat 131 in Harelbeke.

Arboretum in Koekelare

Een bos waar je doorgaans achteloos aan voorbijrijdt, maar wél de moeite loont om uit te checken, is het Arboretum. Het enige overigens in West-Vlaanderen met een bomencollectie van liefst 140 soorten. Wat weinig mensen echter weten, is dat het ook een fijn speelbos is, met originele klim-, kruip- en speeltuigen. Zelfs in het weekend is er doorgaans weinig volk. Een verborgen pareltje dus!

(gf)

Tip: Aan de overkant van de weg kan je naadloos verdwalen in het Koekelarebos.

Adres: Bovekerkestraat 9 in Koekelare.

Graaf Visartpark in Brugge

Net buiten de Brugse rand, in de wijk Kristus-Koning, vind je het Graaf Visartpark, een meer dan 100 jaar oud park. Een fantasieprikkelende plek voor mensen uit de buurt, waardoor het bij de doorsnee West-Vlaming niet altijd bekend is. Je kan er naar hartenlust klimmen, schommelen en glijden. Zonder meer een omweg waard.

Speeltuin Graaf Visartpark © Tom Brinckman

Tip: In hartje Brugge is het speelplein in het prachtige Astridpark dan weer een absolute aanrader.

Adres: Graaf Visartpark, Karel de Stoutelaan 10 in Brugge.

De zee van De Panne tot Knokke-Heist

Met een lengte van 65 kilometer is dit ongetwijfeld de grootste speelplek van onze provincie. Het strand is altijd een goed idee. Verdwaal in de Schipgatduinen van Koksijde of leef je uit op het openluchtspeelplein Beach Bar. Beklim de vuurtoren op de Vosseslag van De Haan of vergaap je aan het mooie zicht op de Spioenkop. Ga vliegeren op het strand van Zeebrugge, check de Warandetoren en de nabijgelegen Beaufort-werken aan het strand. Of verken de strekdammen van Oostende en kom tot rust op Oosteroever. Aan variatie geen gebrek.

(foto Marc Wallican)

Tip: Zelfs op een bewolkte lentedag geldt hier de gouden regel: zonnecrème smeren en een lekkere crème eten.

Adres: van De Panne tot in Knokke-Heist.

(BVB)