WK-winterbar voor 450 man in Beernem

Natasja Levicar (35) en haar man Mathias Vandamme (35) verzorgen met hun bedrijf Eventinators het evenement rond het WK voetbal in Beernem. Ze zullen er schermen plaatsen in een grote tent waar tot 450 mensen de matchen van de Rode Duivels van dichtbij kunnen volgen.

Het Brugse koppel heeft met zijn bedrijf een magazijn in Beernem en wilde zich om die reden dan ook graag kandidaat stellen om organisator van het event te worden. “Eigenlijk doen we met ons bedrijf vooral aan verhuur van tenten en inrichting van tenten, maar een aantal keer per jaar organiseren we ook evenementen. Waar we dat enerzijds doen voor andere bedrijven, doen we dat af en toe ook voor onszelf. Zo verzorgden we vorig jaar de winterbar in Oedelem. Iets organiseren, dat doen we graag en ook voetbal interesseert ons. Waarom die twee dan niet combineren?”, lacht Natasja.

Sfeervolle inrichting

In de WK-winterbar zullen liefhebbers alle matchen van de Rode Duivels kunnen volgen in een verwarmde tent. “De tent zal groot genoeg zijn voor zo’n 450 bezoekers. Terwijl veel mensen bij zo’n aantal denken aan een grote, kille tent, pakken wij het anders aan. Onze sterkte is net dat we ook grote tenten sfeervol kunnen inrichten. Het zal er huiselijk aanvoelen door onze steigerhouten meubels, verlichting én verwarming”, legt de zaakvoerder uit. Het duo werkt voor het event ook samen met lokale bedrijven en organisaties. “Zo werken we samen met een lokale brouwer en zal een lokaal bedrijfje zorgen voor tapasplanken. Voorts helpen de scouts van Beernem ons achter de bar en worden ook de foodtrucks verzorgd door iemand uit de buurt.” De tent opent elke wedstrijd twee uur voor de match en sluit twee uur na de match. Elke wedstrijd zorgt een andere dj voor sfeer. Het evenement is gratis en is te vinden aan de Legeweg 15 in Beernem.