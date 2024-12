Winterse wandeling met warme tussenstops

Als het wat kouder wordt slaan Femma en Raak, voorheen KWB, de handen in elkaar om met een winterse wandeling, koffie en een glühwein het lichaam weer wat op te warmen. Op zondag 15 december is iedereen welkom aan de Porseleinhallen voor een tocht langs mooie Wevelgemse wegen richting De Posthoorn.

Danny Vandenbulcke van Raak – KWB veranderde eerder dit jaar van naam – stippelde andermaal een verrassende winterwandeling uit. Raak heeft een lange traditie van herfst- of winterwandelen. Reeds enkele jaren werkt de beweging samen met Femma om er op een winterse zondag een fijne en warme dag van te maken.

Ook voor rolstoelen

“Warm krijg je in eerste instantie van het wandelen”, zegt Danny. “De wandelaars kunnen vrij vertrekken tussen 12.30 en 15 uur. Er zijn drie afstanden: 6, 9 en 12 kilometer. De tocht van zes kilometer is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. We beginnen al om 12.30 uur zodat zij die de wandeling van 12 kilometer maken, de nodige tijd hebben om te genieten van wat ze onderweg tegen komen.”

200 pannenkoeken

Onderweg valt er inderdaad heel wat te beleven. De tocht loopt richting De Posthoorn. Er is een ruststop voorzien in zaal Sint-Theresia en even verderop kan je proeven van een glühwein in sporthal De Vlashaard. “Terug in de Porseleinhallen hoef je niet meteen huiswaarts te keren”, vertelt Martine Deboosere. “Met de dames van Femma bakken we 200 pannenkoeken die ieder jaar vlot de weg vinden naar de hongerige wandelaars. Er is koffie, warme chocomelk, een frisdrank of een biertje. Vorig jaar waren er 150 wandelaars, veel hangt natuurlijk af van het weer.” (SLW)

Start van de winterwandeling is op zondag 15 december tussen 12.30 en 15 uur. Leden van Femma, Raak, OKRA en Sport+ betalen 3 euro. Niet leden betalen 5 euro. Wie kiest voor de wandeling zonder drankjes betaalt respectievelijk 1,5 en 2 euro.