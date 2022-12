Winterbatjes zullen sfeerlawine veroorzaken

De Winterbatjes zijn terug van weggeweest. Na een periode van twee jaar coronastilte organiseert de vzw Batjes Zedelgem nu zaterdag 17 december een nieuwe wintereditie van de Batjes op het evenementenplein naast het gemeentehuis van Zedelgem. Iedereen is welkom vanaf 17 uur.

“We willen samen met de inwoners van Zedelgem de winter inzetten”, zegt Stijn Beschuyt namens het Batjescomité. Aan het concept wordt niet gemorreld.

“De feestformule is dezelfde als die in 2019: een hapje, een drankje, een leuk optreden, twee fantastische deejays en een lawine aan gezelligheid en warmte in winterse sferen. De Rock Circus Coverband, DJ Cyrix en MusicMaster Ward zorgen voor de muziek. Ook de Kerstman kan niet ontbreken en zal ons verblijden met een bezoekje en een aantal Zedelgemse dorpscommerçanten organiseert een late night shopping”, besluit Stijn Beschuyt.

(BC/foto HR)