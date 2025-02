Winter wint als ‘Jesus en de twaalf’ het carnaval

Vorige zaterdag zat oc De Stekke bomvol voor de spannendste verkiezing in jaren. Een nieuwe Prins Carnaval moest dit jaar gevonden worden in de tweestrijd tussen Winter Colasse, student en Chiro-man en Shirley Monserez van Traiteur Buyse. Na een verkiezing met verschillende proeven trok Winter aan het langste eind en is hij nu een jaar lang Prins Carnaval in Moorsele.

Piet Bonte is medeorganisator en brengt enthousiast verslag uit over de verkiezing. “Op de verschillende praktische proeven scoorde Winter wel goed. Ze moesten buisjes per kleur sorteren. Met twee helpers moesten blikken omvergegooid worden met een bolletje aan een elastiek. Er was de voorstelling, gewonnen door Betsy. De playback was prachtig van beide kandidaten, van het mooiste wat we hier ooit hebben gezien. Die werd ook gewonnen door Betsy, maar in andere proeven was Jesus dan weer de beste. Allebei hadden ze 500 kaarten verkocht en met hun achterban zorgden beide kandidaten voor een echte carnavalsfeer. Het was een prachtige avond.”

’s Namiddags was er het kindercarnaval. Verschillende proeven zorgden ook daar voor winnaars. Enkele mooist verklede kinderen waren Juul Vermont als Robot, of Lara en Leonie Vandaele als popcornmachine. Michelle Vandendriessche was een prachtige Barbie. Het winnende koppel werd prins Maxime Vandeputte en zijn klasgenote Nane Cannie uit het derde leerjaar. Ook hier was de Stekke goed gevuld.

Maandag was er voor het eerst een seniorennamiddag in samenwerking met het Zorgteam. Er was koffie en taart, en een show met Arjen die zorgde voor humor, muziek en magie. Drie keer een vol huis. “Ik denk dat het moeilijk wordt om dit jaar nog te evenaren. We brachten carnaval voor kinderen, volwassen én ouderen in Moorsele en we kunnen alleen maar hopen dat dit uitstraalt naar nieuwe kandidaten voor volgend jaar”, besluit Piet. (HV)