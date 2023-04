Wint Mesen stappenclash vierde keer op rij?

Voor de derde keer op vier deelnames heeft Mesen vorig jaar de 10.000 stappenclash gewonnen. De wedstrijd wordt georganiseerd door het Logo Midden-West-Vlaanderen en zet de deelnemende gemeenten en steden aan om hun inwoners gedurende de meimaand zoveel mogelijk te laten stappen.

Gedurende de maand mei nemen tal van gemeenten deel aan de 10.000 stappenclash. En daar hangt ook een prijs aan vast. “Vanuit de organisatie konden we kiezen uit stappentellers, een lezing over gezonde voeding en beweegborden voor het speelplein”, legt verantwoordelijk schepen Melanie Verdu uit.

“De keuze was vlug gemaakt. Met de beweegborden fleuren we enerzijds ons speelplein op en anderzijds zetten we ook de kinderen aan om op een leuke manier te bewegen. Zo kan er om ter hoogst en om het verst gesprongen worden en zet Moovie de rups de kinderen aan om gekke bewegingen te maken.”

Mesen eindigde in 2022 op de eerste plaats dankzij de medewerking van 54 actieve stappers die in de maand mei per dag gemiddeld 10.613 stappen zetten. Ook Melanie was één van de stappers. “Alleen op het werk haalde ik vlot de dagelijkse 10.000 stappen.”

Vier op een rij?

Naast de beweegborden houdt Melanie Verdu de wisselbeker graag nog een jaar langer in Mesen. “We zijn nu al drie keer de beste. Als we vier keer op één rij winnen dan staat de wisselbeker voor eeuwig en altijd in het onthaal van het stadhuis. Alvast één reden om er ook dit jaar voluit voor te gaan.”

Een van de deelnemers aan de komende campagne wordt burgemeester Sandy Evrard. “De heup laat me niet toe nog verder te lopen. Stappen wordt de nieuwe uitdaging.”