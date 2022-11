Winnaars fotofietszoektocht in de bloemetjes gezet

In De Dreve werden de prijzen uitgereikt van de fotofietszoektocht die van 1 juni tot en met 30 september liep. Het was een organisatie van toerismediensten van Zonnebeke en Dadizele.

De route was ruim 47,5 km lang en liep deels over het Fietsnetwerk Westhoek en Leiestreek. In totaal werden er 525 formulieren ingediend (419 in Zonnebeke en 93 in Dadizele). Met 33 deelnemers meer dan in 2021 was de zoektocht een groot succes. Voor e schiftingsvraag moest men raden hoeveel Poppies er in een bokaal zaten. Dit waren er 222. Uiteindelijk waren er 4 eerste winnaars, 2 tweede winnaars, 3 derde winnaars en 1 vierde winnaar. De prijzen bestonden uit Zonne- en Moorsledebonnen. Uitslag: Magda Vandermesch (Poelkapelle), Francine Deprez (Roeselare), Isabelle Debruyne (Houtem), Liza Hennin (Zwevegem), Nancy Terriere (Vlamertinge), Willy Lemahieu (Vleteren), Viviane Decaluwé (Oostkamp), Elisha Nyffels (Roeselare), Sien Vandermaliere (Ieper), Geert Roose (Anzegem).

We zien de winnaars in het gezelschap van de schepenen Nessim Ben Driss, Joachim Jonckheere, Koen Meersseman, burgemeester Dirk Sioen en de organisatoren van beide toeristische diensten tijdens de uitreiking in het oorlogsmuseum van Johan Vandewalle.

Foto en os ZB