Wim Vanderwee uit Merkem beleeft een zalige gratis zomer in Ieper

Van zaterdag 11 juni tot en met 18 juni liep de wedstrijd Zomer in Ieper met als spectaculaire hoofdprijs het Zomer in Ieper XL-pretpakket. Winnaar Wim Vanderwee uit Merkem kan de hele zomer lang gratis op stap naar tal van evenementen in Ieper

Wim kan naar festivals zoals Ieperfest, Highlight Festival, Frietrock en Ardeca Ypres Rally. Hij kan ook aanschuiven aan De Langste Tafel, achteruitzakken om van een mooie film in openlucht te genieten en van het lekkers proeven op het Hap Food Festival. Wordt het te warm? De drie winnaars mogen 10 keer gratis zwemmen in het Ieperse stedelijke zwembad. Hun Ieperse Kadobon kunnen ze bij de vele Ieperse handelaars besteden. Kortom, de zomer wordt extra leuk voor deze prijsbeesten.

Winnaar Wim Vanderwee: “We zijn superblij met deze mooie prijs. Vooral de culinaire belevingen in Ieper deze zomer, zoals De Langste Tafel, het Wereldfeest en Hap food Festival vallen bij ons in de smaak. Sowieso zakken we al graag eens af naar Ieper, deze zomer zal het bijna onze tweede stek worden (lacht). De doos thuis uitpakken alleen al wordt een belevenis denk ik.”

De tweede en derde prijs gingen respectievelijk naar Veerle Dejaegher uit Vlamertinge en Emilie Ryckeboer uit Ieper (niet op de foto). Schepen Diego Desmadryl overhandigde de prijzen aan de winnaars.

(EF-