Wijngaardparking opnieuw het epicentrum van de animatie op de Batjes in Izegem met tal van artiesten: van Jettie Pallettie tot Margriet

Met David Stekelorum trad ook een ondernemer toe tot het Batjescomité, bovendien iemand die kaas heeft gegeten van organiseren. Niet enkel tijdens de Batjes, maar ook op het BK wielrennen schudt hij weer heel wat uit zijn mouw.

David Stekelorum is de man achter Autoparts Stekelorum, maar ook achter café Ariba in de Sint-Pietersstraat. Op de Batjes zorgde hij jarenlang op het einde van het parcours in de Roeselaarsestraat voor een podium met optredens, sinds de inkrimping van het parcours – vorig jaar dus – verhuisde hij naar de Wijngaardparking. Ook dit jaar is dat opnieuw het geval, David werd in het comité meteen ook spreekwoordelijk gebombardeerd tot chef animatie en hij liet zich ook eens goed gaan.

Vroegboekkorting

Voor de groepen en zangers die naar de Wijngaardparking komen, staat hij (ook financieel) zelf in. Maar verspreid over het parcours is er voor de jonge gasten ook een TikTok-route waar mooie prijzen als een iPad, airpods en Jordan-schoenen te winnen zijn. Voor de kleinsten is er dan weer een tekenwedstrijd, waarbij iedereen die zijn tekening indien, kan genieten van een ijsje of suikerspin.

“Door de 15 kramen en attracties zal er ook kermissfeer hangen op de Batjes”

Op vrijdagavond gaat men in het animatiedorp de rocktoer op. Met Gravity, die ook op de Dulle Dunderdagen in café Ariba komt spelen, Basscats XXL die net als vorig jaar een thuiswedstrijd mogen afwerken en de professionele band Wolfman Jack.

Op zaterdag en zondag komt een plejade aan (Vlaamse) artiesten de Batjes vergasten op een optreden. En daarbij ook wat bekende namen. Op zaterdag zijn dat Yves Segers, Michael Lanzo, Jettie Pallettie en Sergio, op zondag Danny Fabry, Margriet en Filiep D’Haeze. Ronkende namen in het wereldje waarvan je zou denken dat ook het prijskaartje navenant is. “In al die jaren heb ik natuurlijk ook mijn netwerk uitgebouwd en onderhoud ik goede contacten met die artiesten. En je moet er ook vroeg bij zijn. Meteen na de editie van vorig jaar ben ik al aan de slag gegaan. Dan kun je die artiesten ook wat goedkoper strikken, noem het gerust vroegboekkortingen.”

Tentendorpje op BK

Dit jaar zullen op de Wijngaardparking geen autohandelaaars hun wagens etaleren, zij worden vervangen door kermisattracties. “Dat zal echt wel van alles zijn. Van een kindermolen tot een schietkraam, van een snelle attractie tot een oliebollenkraam. Het moet echt een kermislocatie worden centraal op de Batjes.”

Met zijn team baat David er ook uiteraard een drankgelegenheid uit. “Een stand in Ariba-style, je zult er onze lekkere dranken kunnen krijgen terwijl je geniet van de optredens of terwijl de kinderen zich amuseren op de kermiskramen.”

Maar David stoomt zich ook klaar voor het BK wielrennen dat een week later langs zijn zaak Autoparts Stekelorum, op de hoek van de Oekensestraat en Abelestraat passeert. “De renners passeren hier vlak aan onze deur. Dit konden we niet laten liggen natuurlijk. We zullen een tentendorpje creëren met zes tenten van vier op acht meter. Je zal er een braadworst of hamburger kunnen eten, we starten er aan om 12 uur. En uiteraard zul je ook geen dorst moeten lijden. Nadat de heren gefinisht zijn, starten we omstreeks 17.30 uur met optreden van Johnny Montero (imitator André Hazes, red.), Kriss Wills en Angelo Martinez.”