Wijkcomité Bistierland organiseert eerste Wintermarkt: “Kan mooie traditie worden”

De bewoners van de wijk Bistierland, op de gemeentegrens van Deerlijk en Harelbeke, organiseren voor de allereerste keer een Wintermarkt. “We nodigen op vrijdagavond 22 december iedereen uit om het jaar op een positieve manier af te sluiten in een aangename sfeer.”

De Wintermarkt is een idee dat gegroeid is in de schoot van het plaatselijke wijkcomité ‘Buren In Actie 2.0’ van wijk Bistierland. Na enkele geslaagde zomeractiviteiten rees het idee om het jaar af te sluiten met een soort van avondmarkt. “Wat startte als een zot idee op een bevlogen moment, kreeg de voorbije weken steeds meer vorm”, zegt woordvoerder Vincent Deganck.

“Na een publieke bevraging in zowel Deerlijk als Harelbeke bleek het draagvlak voldoende groot om de stap tot het organiseren ervan te zetten. Tal van bedrijven sprongen snel op de kar waardoor het evenement ook financieel levensvatbaar werd. Hiervoor willen we uitdrukkelijk onze vele sponsors bedanken, in het bijzonder onze hoofdsponsors Auto-center Harelbeke, ’t Frituurtje en Chapter George. Zonder hun steun was dit alles onmogelijk.” Na een intense voorbereiding is het wijkcomité ‘Buren In Actie 2.0’ er klaar voor. Op 22 december toveren de bewoners van Bistierland het centrale speelplein van hun wijk om tot een heus marktplein.

Goede doelen

De bezoekers kunnen die avond genieten van tal van producten die verschillende handelaars en verenigingen in de meer dan 20 standjes aanbieden. “Zo zal er een groep collega’s zijn die snoep verkoopt ten voordele van een collega die lijdt aan ALS en een andere stand die zijn opbrengsten schenkt aan Stitch 4 Kids. We vinden het belangrijk dat goede doelen een plaatsje krijgen op ons event”, aldus Vincent.

Er is voor ieder wat wils: een broodje gegaard buikspek, handgemaakte juwelen, een glaasje glühwein of gewoon een fris pintje in een aangename sfeer. Ook aan de allerjongste bezoekers wordt er gedacht.

Hoewel de Wintermarkt een initiatief is van het wijkcomité, mikken de organisatoren ook op bezoekers van buiten Bistierland. “We hopen op veel bezoekers, ook van buiten de wijk. Misschien wordt deze wintermarkt wel het begin van een mooie traditie in onze ruime omgeving.”