Wielsbekenaar Clint Delaere en vrienden fietsen 500 km in 19 uur: “Met Steven in onze gedachten”

Zaterdag 1 juli om klokslag middernacht begonnen Clint Delaere (37), Philippe Soens (62), Sam Vandewiele (38), Bart Desmet (58) en Björn Jacobs (40) aan een onwaarschijnlijke onderneming. Het vijftal legde maar liefst 500 km af aan een gemiddelde snelheid van 26 km/u. Schepen van sport Rachida Abid was bijzonder trots op haar dorpsgenoten.

Clint Delaere, werknemer bij de sportdienst van Wielsbeke, daagde in december 2022 de inwoners van zijn gemeente uit om het aantal uren sporten via Strava te registreren. Een opdracht waar de Wielsbekenaren met brio in slaagden wat resulteerde dat Clint maar liefst 500 km als tegenprestatie zou fietsen. Al liepen de laatste weken voorbereiding niet zoals gepland.

Collega Steven Lefebvre mee in gedachten

Steven Lefebvre, Clint zijn vriend, collega bij de sportdienst en teamgenoot bij Basket Bobcat Wielsbeke, kreeg drie weken geleden tijdens het fietsen langs de vaart een hartstilstand. De onfortuinlijke Wielsbekenaar viel tot overmaat van ramp in het water. “Mentaal is dit heel moeilijk om dragen”, vertelt Clint.

“Er was heel even twijfel als we dit wel in deze omstandigheden zouden laten doorgaan, maar Steven zou dit ongetwijfeld gewild hebben. Daarom onze slogan ‘Ik wil het, Ik kan het, Ik doe het’. Steven was er de volle 500 km in onze gedachten bij. We zijn dan ook aan het AZ Delta in Roeselare, waar hij nog niet bij bewustzijn is, gepasseerd. Dit is een domper van formaat, maar we blijven hopen op een goeie afloop.”

“De weersomstandigheden zaten ook niet echt mee. De eerste 12 uur moesten we de regen trotseren, en tussen 4 en 8 uur s ’morgens viel die met bakken uit de lucht. De laatste 100 kilometer begon het pas echt door te wegen. Zadel en kniepijn staken de kop op, en dat maakte het nog lastiger. Maar we zijn geslaagd in onze onderneming die werd afgelegd in 19 uur 18 minuten en 50 seconden aan 26km/u met 2000 hoogtemeters. Meer dan 50 fietsers reden minstens een ronde mee. De interesse in dit event was groot.”

Collectebus Kom op tegen Kanker

“Philippe Soens (62), Sam Vandewiele (38), Bart Desmet (58) en Björn Jacobs (40) stonden mij de volledige onderneming bij. Kathleen D’Haene zou dit eveneens doen maar kwam jammer genoeg ten val en moest de strijd staken. De zUndagsrijders waren van de partij, De Desselgemse Wielertoeristen waren met 17 om ons te steunen tijdens de moeilijkste momenten s ‘morgens.”

“Ook Michiel Bearelle moeten we zeer hartelijk bedanken. Michiel reed de volle afstand mee met het bevoorrading en materiaalbusje. Door zijn toedoen kwamen we niets te kort.” Philippe Soens was blij dat de tocht er op zat. “Vooral deze morgen was het echt zwaar door de regen en koude temperaturen. Maar we hebben die moeilijke momenten doorstaan.”

Ook de collectebus voor Kom op tegen Kanker was aanwezig. Die bracht nog een aardig centje op. De zUndagsrijders, waar Clint lid van is, nemen net als dit jaar ook volgend jaar terug deel aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker.

(ELD)