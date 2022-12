Wielertoeristenclub Olympia Sijsele voortaan koninklijke club

Wielertoeristenclub Olympia uit Sijsele mag zich voortaan ‘koninklijk’ noemen. “We zijn meer dan 50 jaar bezig en ons ledenaantal blijft stijgen. Deze titel is dus wel een mooie erkenning van ons werk”, reageert secretaris Geert De Lille tevreden.

Een delegatie van het bestuur van wielertoeristenclub Olympia, de Sijseelse wieler- en mountainbikevereniging, werd donderdag ontvangen in de ambtswoning van provinciegouverneur Carl Decaluwé om er het plakkaat van ‘Koninklijke Maatschappij’ te ontvangen. Deze erkenning wordt enkel toegekend aan verenigingen die minstens 50 jaar ononderbroken actief zijn.

Bewijzen

“We hebben onze aanvraag hiervoor ingediend via een brief aan het koninklijk paleis, zoals voorgeschreven wordt in het reglement”, zegt Geert De Lille, die zich in 2002 bij Olympia aansloot en er al jarenlang actief is als secretaris.

“In een brief die we terugkregen, werd ons gevraagd om een aantal bewijsstukken aan te leveren, zoals stukken waarbij we kunnen bewijzen dat Olympia effectief al minstens vijftig jaar actief is. Daarbij heb ik onder meer krantenartikels uit het Brugsch Handelsblad aangeleverd over de viering van onze clubkampioen in het jaar 1973.”

“Eigenlijk was er al van eind jaren 60 een wielerclub met de naam Olympia actief in Sijsele maar blijkbaar is er dan ook nog een afscheuring geweest en van in die periode zijn er niet echt documenten die een en ander kunnen staven.”

85 fietsende leden

Geert is intussen 20 jaar actief lid van WTC Olympia en zag in die tijd al een opmerkelijke evolutie. “Toen ik me aansloot, telde de club een 35-tal leden maar dat aantal is doorheen de jaren pijlsnel gestegen. Nu zitten we met 85 fietsende leden op ons absolute hoogtepunt”, weet Geert.

“In de beginjaren ging het er veel gezapiger aan toe en werd er na enkele tientallen kilometers al goed gepintelierd. Er is nu nog altijd tijd voor het sociale aspect en om iets te drinken maar de prestaties die geleverd worden zijn toch een pak sterker. Ook een opmerkelijke evolutie is dat er nu veel meer vrouwelijke leden zijn. Momenteel is dat een 15-tal en ze doen het ook nog eens bijzonder goed.”

‘De acht van Sijsele’

“En er is nu ook nauwelijks nog een herfst- of winterstop. Veel leden koersen gewoon door en er zijn zelfs georganiseerde mountainbiketochten in de koudere maanden. Zo organiseren we op 7 januari opnieuw onze mountainbiketocht ‘de acht van Sijsele’, met vertrek- en eindpunt aan het Lindenplein in Sijsele.”

“Dat we nu de titel van ‘Koninklijke Maatschappij’ krijgen beschouw ik vooral als een erkenning voor ons mooie werk waarbij we nu een recordaantal fietsende leden tellen.” (PDV)