Wielertoeristen vinden massaal de weg naar KBK Cyclo

Daags voordat de elite van start gaat in Kuurne-Brussel-Kuurne, konden deze morgen en nog een stuk van de namiddag de wielertoeristen reeds hun hartje ophalen tijdens KBK Cyclo.

Iets meer dan 4.200 wielertoeristen daagden zaterdagochtend op aan het startpunt om zelf hun eigen Kuurne-Brussel-Kuurne te rijden. Ook dit jaar werd aan de deelnemers opnieuw de keuze geboden uit vier afstanden. “We hebben de langste afstand wat aangepast om zo nog nauwer aan te kunnen sluiten op de vier opeenvolgende straffe hellingen in Pays de Colline, vier heuvels die ook in het elite parcours zijn opgenomen”, vertelt Bram Deloof, een van de organisatoren van KBK Cyclo.

Kopvrouwen

“Ook het parcours van de 85 kilometer werd hertekend met het oog op extra veiligheid. Op vraag van de deelnemers zelf werd er onder meer voor gezorgd dat het aantal rode lichten en oversteken tot een minimum werd herleid. Nieuw dit jaar is echter de samenwerking met het project KOPVROUWEN van Cycling Vlaanderen. Via dit project, die wielrensters sneller op de fiets wil krijgen, hopen we alvast meer dames aan het vertrekpunt te krijgen van KBK Cyclo”, vertelt Bram

De verhouding in het verleden wees uit dat er 90% heren tegen 10% dames deelnamen aan KBK. “Dat zette ons aan het denken hoe we onze ritten en beleving extra aantrekkelijk konden gaan maken voor dames die niet aangesloten zijn bij een club. Op de plaatsen waar onze bevoorradingspunten worden voorzien, plaatsten we toiletten die enkel voor dames toegankelijk zijn.”

Douchegelegenheid

“Daarnaast werd ook een speciaal vertrekmoment voorzien om 09.00 uur zaterdagmorgen voor diegene die in groep wilden vertrekken. Ten slotte werd er ook in het sportpark douchegelegenheid voorzien die ‘ladies only’ was en kon gebruikt worden bij terugkeer. Als verrassing hadden we ook een glaasje cava voorzien voor alle vrouwelijke wielertoeristen die deelnamen aan KBK als bedanking voor hun deelname.”

Ook dit jaar voorzag de organisatie terug bitterballen op hun bevoorradingsplaatsen en zorgde DJ en presentator Jeroen Dujardin voor de nodige ambiance bij het vertrek- en aankomstpunt van KBK Cyclo. Deze morgen vertrokken er alvast dertig enthousiaste dames in groep voor KBK Cyclo.

(BRU/ Foto BRU)