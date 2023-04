Wielerentoeristenclub De Kolaardtrappers uit Gistel houden fietstocht

Voor de achtste keer organiseert de Wielertoeristenclub De Kolaardtrappers een fietstocht. Op zaterdag 1 april kan je starten in zaal De Burcht-Ons Huis op de Markt van Gistel.

Er zijn verschillende afstanden: 110, 80 en 65 kilometer voor de (getrainde) wielertoeristen die niet bang zijn van een beetje hoogtemeters. Deze ritten gaan allemaal richting Klerken-Passendale. Speciaal voor gezinnen en gebruikers van e-bikes kan ook een afstand van 35 kilometer afgelegd worden. Deze laatste tocht gaat richting Bekegem.

“Via onze website www.kolaardtrappers.be kunnen alle afstanden gedownload worden, zodat deze gemakkelijk gevolgd kunnen worden met een GPS. Geen angst voor wie niet in bezit is van een GPS, want alle ritten zijn bewegwijzerd”, zegt Luc Vandenberghe van de club. Starten tussen 8 en 12 uur, voor de 35 kilometer kan je tot 14 uur starten.

Alle deelnemers ontvangen na de inspanning een belegde boterham. Nagenieten en nabespreken kan uiteraard in zaal De Burcht. Er is ook een alternatieve start mogelijk in het Heuvelhuis in Klerken met de afstanden 65, 80 en 110 kilometer.

Meer info: kolaardtrappers@telenet.be.

(TVA/foto PM)