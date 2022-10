Westtoer pakt uit met een origineel Spel over Grenzen in Wervik

Een fiets, een smartphone en heel veel goesting! Meer heb je niet nodig om vanaf heden Spel over Grenzen te spelen. Het initiatief, een samenwerking van Westtoer en verschillende nationale en internationale partners, moet de grensstreek als toeristische trekpleister naar voren schuiven. 35 kilometer aan natuur en cultuur worden gratis ter beschikking gesteld.

“Toerisme is anders geworden, mensen willen er graag met het gezin op uit en willen meer dan alleen maar kijken naar dingen. Men wil beleven, men wil zich onderdompelen en ervaren!”

Sabien Lahaye-Battheu, voorzitster van Westtoer, schuift in één ruk het idee achter het gloednieuwe spel naar voren. “Een parcours van 35 kilometer dat men per fiets aflegt en waar men 15 spelopdrachten moet uitvoeren. Het loodst de deelnemers over verschillende grenzen heen. De taalgrens, de gemeentegrens, de regiogrens en zelfs de landsgrens. Het maakt de grensstreek hier zo uniek want in een wip ga je van Vlaanderen naar Wallonië of Frankrijk.”

“Op de fiets rijden de deelnemers van Wervik naar Wervicq-Sud, naar Komen-Waasten, Mesen en ook het Heuvelland. Op een ludieke en interactieve manier maken mensen kennis met al het moois dat de grensstreek te bieden heeft.”

Gezellig picknicken

“Wie graag onderweg een heerlijke maaltijd wil eten of een streekproduct wil proeven, komt vanzelfsprekend ook aan zijn of haar trekken. In zowel Wervik als Heuvelland kan iedereen die dat wil een picknick laten klaarzetten en het traject brengt de fietsers langs verschillende plaatsen waar even kan worden uitgerust en iets kan gedronken worden. Als kers op de spreekwoordelijke taart is het spelen van het spel volledig gratis en kun je het op eender welk moment doen. Je hebt alleen een opgeladen smartphone en een fiets nodig.”

Toerisme

Spel over Grenzen werd meteen ook een project waarbij verschillende diensten uit verschillende regio’s en landen, nauw hebben samengewerkt. Zowel La Tangente, die het toerisme in het Franse departement Nord vertegenwoordigd, als Wallonie Tourisme lagen mee aan de basis van het innovatieve concept. Ook de verschillende gemeenten die het traject doorkruist, waren vragende partij. “Voor ons is het de ideale gelegenheid om al het moois dat Wervik te bieden heeft nog meer in de kijker te zetten”, lacht burgemeester Youro Casier.

“Toerisme is en blijft een belangrijke factor voor onze gemeente en dankzij dit spel kunnen we het als een regelrechte troefkaart uitspelen.”