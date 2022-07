Werviknaars kunnen nu ook zwemmen in Komens zwembad

In het stadhuis van Wervik ondertekende burgemeester Alice Leeuwerck, in het gezelschap van schepen Philippe Mouton en zwembaddirecteur Benoit Brun, de samenwerkingsovereenkomst rond het zwembad Aqualys in Komen-Waasten. Hierdoor kunnen inwoners van Wervik er aan hetzelfde tarief als de inwoners van Komen-Waasten zwemmen en kan het schoolzwemmen doorgaan. De samenwerking komt er omdat het zwembad van Wervik sluit en niet meer zal heropgebouwd worden.

De overeenkomst van stad Wervik met Komen-Waasten en de intercommunale IEG dat Aqualys uitbaat, geldt voor twaalf jaar en loopt van 1 september 2022 tot 31 augustus 2034. Voor deze tussenkomst ontvangen zij de som van 35.000 euro die ieder jaar verhoogd wordt met 2%.

Uiteraard kunnen ook niet alle scholen in het zwembad van Komen terecht zodat Wervik ook een deel van hun schoolzwemmen naar Menen overhevelt. Inwoners van Wervik zullen op vertoon van hun identiteitskaart van hetzelfde tarief kunnen genieten als de inwoners van beide steden. Voor Wervik is dit alvast een opsteker want kinderen en inwoners zullen nog steeds in de nabijheid kunnen zwemmen aan een goed tarief.

Opgelet wel, in Komen is het dragen van een badmuts verplicht. Het heropgefriste zwembad van Komen Aqualys heropent de deuren op 23 juli 2022. (ZB)