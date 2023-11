Werken nieuw skatepark gestart

De werken voor een nieuw skatepark in De Panne zijn gestart. Als de timing volgens schema verloopt, zullen de jongeren van De Panne zich volgende zomer in het skatepark kunnen uitleven.

Investeren in de jeugd maakt deel uit van de beleidsdoelstellingen van het lokaal bestuur De Panne. Een grondige update van het skatepark op het Koningsplein vindt het gemeentebestuur een flinke investering waard. Het nieuwe skatepark wordt volledig in beton aangelegd door Nine Yards Skateparks co., een gespecialiseerde Nederlandse firma. “Het is niet onze bedoeling om het grootste park van de streek te bouwen, maar wel het leukste”, zegt Stéphane Buyens, schepen van sport, jeugd en onderwijs. Daarom is de ontwerper bij het uittekenen zo veel mogelijk ingegaan op de noden en wensen van de gebruikers. Het resultaat is een hedendaags skatepark met een ecologische knipoog. Op het skatepark zijn immers bomen en plantvakken voorzien die voor schaduw zorgen, en er is ook gedacht aan vergroening van de locatie met onder meer zitbanken. Het totale kostenplaatje wordt geraamd op 250.000 euro, waarvan een deel wordt gesubsidieerd.

Het skatepark blijft op de huidige locatie op het Koningsplein. De centrale ligging en de sociale controle maken dit tot een ideale locatie volgens het bestuur. Nog een extra troef: de link met het naastgelegen jeugdcentrum wordt hierdoor versterkt en dit verlaagt de drempel om in het jeugdcentrum binnen te gaan. De ondergrond in asfalt van het huidige skatepark is ook de ideale ondergrond voor het nieuwe park en voorkomt verzakkingen.

Het skatepark is er voor skaters, BMX’ers, steppers, bladers… van alle leeftijden. Het lokaal bestuur heeft dan ook rekening gehouden met de noden en wensen van de gebruikers. Al in een vroege fase werden ze bij het project betrokken en mochten ze hun ideeën en wensen voor een nieuw park kenbaar maken.

In de gemeenteraad van september 2023 werd het definitieve plan goedgekeurd, waarna Nine Yards Skateparks co. aan de slag ging om de werkzaamheden voor te bereiden. Nu is de aannemer gestart met de realisatie ter plaatse. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal dit 10 à 12 weken in beslag nemen.