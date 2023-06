Wereldwinkel organiseert eetfestijn tijdens BK wielrennen

Op 25 juni trekt het BK wielrennen door Izegem en dan zullen heel wat mensen geen zin hebben om in de keuken te staan. De Noord-Zuidraad heeft hiervoor de ideale oplossing met een eetfestijn aan de Wereldwinkel in de Sint-Tillostraat. Iedereen is welkom om samen te eten en van het BK te genieten op groot scherm.

De Izegemse Oxfam Wereldwinkel opent normaal elk jaar een bar tijdens het Batjesweekend, maar dit jaar gooien ze het eens over een andere boeg. “Omdat er dit jaar ook BK is, dachten we dat het misschien wel leuk is om op die dag iets te doen”, begint Sofie Maes van de Wereldwinkel. “We polsten even bij andere vrijwilligers van andere verenigingen en zo kwamen bij een werkgroep met verschillende mensen.”

Verkeersvrije straat

De groep die de organisatie in handen heeft, bestaat uit mensen van verschillende verenigingen zoals de Oxfam Wereldwinkel, Broederlijk Delen, Mama Kivu, en Ecassef. Verder zijn er nog een aantal vrijwilligers die hun steentje bijdragen bij de organisatie. “We zaten met de groep rond de tafel en kwamen tot het idee van een gezellig eetfestijn op zondagmiddag 25 juni. Locatie wordt de Sint-Tillostraat, waar de Wereldwinkel is”, aldus nog Sofie. “Bedoeling is om vanaf 11 uur te starten met een aperitief en dan een lekker zuiders gerecht aan te bieden. Dat kan veggie of met chipolata of merguez. We zorgen uiteraard voor de nodige drankjes. Zo hebben we onze lekkere fairtrade wijnen en sapjes, maar zal er ook bier zijn van Mama Kivu en andere bieren. We voorzien daarnaast ook braadworsten, zo hopen we iedereen wat te kunnen aanbieden dat in de smaak valt.”

De Sint-Tillostraat zal verkeersvrij zijn voor de gelegenheid. “Kinderen zullen dus vrij kunnen spelen. Er zal muziek zijn en we zorgen voor een leuke sfeer in een gezellig kader. We proberen alles mooi en leuk aan te kleden. Uiteraard kan een groot scherm niet ontbreken zodat we toch optimaal het kampioenschap kunnen volgen.”

Inschrijven

Inschrijven voor het eetfestijn kan eenvoudig via een mailtje naar noordzuidizegem@gmail.com. “Wie wil komen eten, kan zijn keuze van veggie of vlees doorgeven via mail. Kinderen tot 12 jaar betalen 7 euro per persoon, volwassenen eten voor 15 euro mee. Aperitief is inbegrepen. We vragen om bij inschrijving over te schrijven op BE53 0682 0040 4653. Inschrijven kan nog tot 18 juni. Daarna sluiten we af om alles goed te kunnen voorbereiden. We hopen op een mooie opkomst. Iedereen is in elk geval van harte welkom”, besluit Sofie Maes. (MV)