Wereldtop van het wielrennen is te gast in Roeselare voor de start van Dwars door Vlaanderen

De start van Dwars door Vlaanderen zal woensdag 29 maart ongetwijfeld weer voor een volkstoeloop zorgen in Roeselare. Voor de voorbereiding van dat event hebben de stadsdiensten alles netjes uitgeschreven in uitgebreid draaiboek dat elk jaar nog dikker wordt. “Onze voorbereiding is inderdaad minutieus en na drie uur is het feest al voorbij”, beseft Bjorn Leenknegt. “Maar het brengt ook duizenden mensen naar onze stad die er soms een heel dagje Roeselare van maken.”

Sinds 2007 is Roeselare de vertrekplaats voor Dwars door Vlaanderen. Daarvoor was dat Kortrijk. “Maar toen ik net schepen werd, verhuisde dat naar onze stad”, knipoogt sportschepen José Debels die aan zijn 17de en laatste jaar als schepen bezig is en dus straks afscheid neemt. “Maar om eerlijk te zijn, de plannen waren er al in 2006.”

“We betrekken nu het hele centrum bij de start”

Het belang van Dwars door Vlaanderen in het wielervoorjaar is er ondertussen ook niet minder op geworden. In voorbereiding op de grote klassiekers is het een WorldTour-wedstrijd die mooi op het palmares staat, maar die de renners ook nog dat laatste duwtje geeft om in topvorm aan de start te staan in Vlaanderens Mooiste.

Nog zeker tot en met 2025

Roeselare is natuurlijk een koersstad bij uitstek en het stadsbestuur investeert daarom ook graag. “Nog tot en met 2025 zijn we zeker startplaats van deze wedstrijd, jaarlijks betalen we daar 50.000 euro voor. Dwars door Vlaanderen past ook goed bij onze stad, naar een stek als startplaats van de Ronde van Vlaanderen kunnen wij onmogelijk dingen.”

50.000 euro is natuurlijk een aardige som, maar in de vorm van citymarketing betaalt die zich al voor een groot stuk terug. “En er is natuurlijk ook de return naar de horeca en de economie in zijn geheel.”

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar rustig keuvelend vorig jaar voor de start in Roeselare. De Nederlander zou de wedstrijd winnen, de Slowaak bolde als tiende over de meet. Pogacar schrapte Dwars door Vlaanderen dit jaar wel uit zijn programma. © BELGA

In 2023 zou Roeselare al voor de 17de keer startplaats zijn. “Maar in 2020 ging de wedstrijd door corona niet door. In 2021 waren er nog maatregelen en was publiek verboden, dan zijn we op Schiervelde gestart, de jaren ervoor was dat telkens de Grote Markt.” Door de werken aan het stadhuis en het feit dat de Botermarkt dienst deed als werfzone zag men zich vorig jaar genoodzaakt om naar het Stationsplein te verhuizen. “En dat is eigenlijk erg goed meegevallen”, weet Bjorn Leenknegt, publieksmedewerker sport. “We hebben nu eigenlijk alle pleinen met elkaar verbonden en ook de Ooststraat en de winkels daar genieten mee van het vele volk. Op het Stationsplein staat opnieuw het podium opgesteld waar Karl Vannieuwkerke de ploegvoorstelling zal verzorgen. Voor het podium is er een vipzone, daarachter een publiekszone. Maar de bussen van de ploegen staan opnieuw opgesteld op de Grote Markt en het Polenplein, vlak aan Koers. De wielerliefhebbers gaan daar graag een kijkje nemen en zo wordt de volkstoeloop ook verspreid over het stadscentrum.”

Graf van Jean-Pierre Monseré

De Ooststraat was vroeger afgesloten. “Nu rijden de renners er door om zich naar de ploegvoorstelling te begeven en terug te keren en ook bij de start van de wedstrijd passeren ze nogmaals. Ook de winkeliers genieten zo mee van het vele volk dat onderweg is, veel mensen maken er een dagje Roeselare van. De start wordt 12.05 uur gegeven, waarna de renners door de Beversesteenweg rijden, ter hoogte van het kerkhof waar ook Jean-Pierre Monseré begraven ligt, volgt de officiële start.”

Maar daarvoor maken de renners ook nog een rondje door het centrum. Van het Stationsplein gaat het via de Gasstraat, tegen de richting in de Leenstraat voor het Koers-museum, de Paterstraat en de Grote Markt om zo hun weg verder te zetten naar de Beversesteenweg.

Alles staat ook netjes uitgetikt in een uitgebreid draaiboek. “We hebben 14 punten aangeduid op Roeselaars grondgebied die een aanpassing vergen, bijvoorbeeld het weghalen van de paaltjes bij een wegversmalling. We willen niet dat er iemand naar het voorbeeld van Wilfried Nelissen hier zijn wielercarrière moet beëindigen.”

Ook de horeca is opnieuw een grote winnaar in het verhaal. In het centrum zal het volk elkaar weer verdringen. En ’s morgens zitten heel wat horecazaken al volgeboekt voor het ontbijt van de diverse vipformules.

MSKA-leerlingen

Logistiek is het ook een grote machtsontplooiing. “We beginnen pas met klaarzetten op dinsdagavond zodat de winkels toegankelijk blijven. In totaal komen er drie kilometer nadars, 4.000 meter koersnadars en 150 meter herashekken. Voor het garanderen van de veiligheid is de politie uiteraard aanwezig, maar ook een 70-tal MSKA-scholieren uit richting veiligheid, maar ook op de seingevers van RIKKO mogen we steeds een beroep doen. Omdat heel wat voertuigen de stad in en later ook uit moeten, werken we met aanrijroutes die elkaar niet hinderen. En ook van MIROM krijgen we medewerking, zij passen hun afhaalmoment aan.”

Het exacte aantal toeschouwers werd nog nooit gemeten, maar dat kan nu straks wel. “Op carnaval waren 25.000 mensen in de stad”, weet de schepen. Op een voormiddag in de week haalt de start van Dwars door Vlaanderen tussen de 5.000 en 10.000 mensen naar Roeselare. En daar speelt het weer ook geen onbelangrijke rol in.