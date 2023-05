Wereldmarkt KRAC op zonovergoten Houtmarkt in Kortrijk opnieuw een succes

De KortRijk Aan Culturen (KRAC) Wereldmarkt op de Houtmarkt in Kortrijk zorgt al 25 jaar voor sfeer tijdens Sinksen. Zondag en maandag kon je er terecht voor heel wat activiteiten en ook eetstanden van over de hele wereld.

KortRijk Aan Culturen (KRAC), de organisatie die Kortrijkzanen met verschillende roots samenbrengt, bestaat 25 jaar. KRAC is een samenwerking tussen vzw FMDO, Stad Kortrijk en Oxfam Wereldwinkel. De Wereldmarkt stond met Sinksen al op tal van locaties: het Casinoplein, het Begijnhofpark, het Schouwburgplein, de Veemarkt, het Sint-Maartenskerkhof, het Vandaleplein en Dam.

Sinds enkele jaren heeft het evenement zijn vaste stek op de Houtmarkt. Zondag en maandag, telkens vanaf 12 uur, geeft KRAC etnisch-culturele minderheden de kans om aan de hand van allerlei activiteiten hun cultuur en leefwijze te tonen aan de Kortrijkse bevolking. Je kon kennismaken met muziekgroepen, dansoptredens op de open-air dansvloer en 25 eetstanden van over heel de wereld.

Goed voor diversiteit

Ook Charlotte Itoko (40) biedt Congolese lekkernijen aan. “We zijn fier op dit evenement. We kijken er het hele jaar door naar uit en het resultaat is altijd fantastisch. We zijn dankbaar dat we dankzij KRAC onze cultuur kunnen tonen aan de mensen. We werken ook mee aan andere initiatieven binnen de stad zoals Tables d’Hôtes. Mensen hebben heel veel interesse om eens iets anders te proeven in plaats van frietjes met mayonaise (lacht). Bezoekers krijgen de kans om Pakistaans, Syrisch, Armeens, en zoveel andere keukens te ontdekken. Het zijn gerechten die je niet zelf zou klaarmaken thuis. Evenementen zoals KRAC zijn goed voor de diversiteit en om Kortrijkzanen met een andere culturele achtergrond te leren kennen.”