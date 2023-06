Welke ploeg wint het kampioenschap eierwerpen?

Tijdens het weekend van 10 en 11 juni zijn het Batjes in Ledegem. Het is onder meer uitkijken naar het kampioenschap eierwerpen, dat zondag vanaf 15 uur plaatsvindt aan horecazaak Lupi’s.

Het eierwerpen tijdens de Batjes is inmiddels een traditie geworden. “Deborah Daels nam het enkele jaren geleden over van oprichter Yves Vanreckem, die het 25 jaar organiseerde. Ik wil dan ook heel graag die traditie verderzetten”, aldus organisator Anton Naessens. Hij legt even het concept van het eierwerpen uit. “Iedere ploeg bestaat uit twee koppels en krijgt twee keer de kans om een ei zo ver mogelijk naar elkaar te gooien zonder dat het ei breekt. De verste poging telt.” Twintig teams nemen het tegen elkaar op. Inschrijven is gratis en kan tot en met zaterdag, en dit via het nummer 0477 26 89 76. Het prijzengeld bedraagt in totaal 300 euro. Dat bedrag wordt verdeeld over de eerste drie plaatsen.