Weer tweedaagse LEGO-beurs in Eureka

Na drie succesvolle edities met in totaal om en bij de 6.500 bezoekers organiseert de club Brickantiers voor de vierde keer de LEGO-beurs Bricks for All. Het evenement heeft plaats op zaterdag 22 en zondag 23 maart op de campus Eureka aan de Rijselstraat. Christophe Van Linthoudt is een van de initiatiefnemers. Hij leidt de beurs samen met een groep enthousiaste vrijwilligers in goede banen.

Masters ontmoeten

De Brickantiers richten zich tot al wie LEGO bouwt, verzamelt en/of interesse heeft voor het blokje dat al decennia lang generatie na generatie boeit. Tijdens de beurs is er meer dan 1.000 m² voorzien voor de expositie van de LEGO-creaties. Ook worden er een verkoophal, een speelhoek en een cafetaria ingericht. Op zaterdag is de beurs van 10 tot 18 uur toegankelijk en op zondag van 10 tot 17 uur. De toegangsprijs bedraagt maar 5 euro. Kinderen onder de 5 jaar komen er gratis in.

“Er worden uitsluitend nieuwe bouwwerken getoond”, verduidelijkt Christophe. “Een van de vele blikvangers is een creatie door De Brickantiers: een indrukwekkende maanbasis van ruim 12 m² met verschillende ruimtestations die met elkaar verbonden zijn door middel van ruimtetunnels. Aan dat huzarenstukje werkten 43 leden mee. Het bestaat uit vele duizenden LEGO-steentjes. Rammstein zakt eveneens naar Torhout af, zij het enkel het podium van de groep. Het werd volledig in LEGO gemaakt door LEGO-master Jan Lewyllie. Er zal trouwens een ontmoeting mogelijk zijn met verschillende LEGO-masters die op televisie verschenen zijn.”

Robots in LEGO

Ook CoderDojo Belgium, een organisatie die kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar in clubverband leert programmeren, draagt bij aan Bricks for All. Wie dat wil, zal ter plaatse kunnen leren om LEGO-robots aan te sturen.

“Torhout wordt straks voor de vierde keer LEGO-land”, klinkt Christophe tevreden. “Er zal zelfs een geit op ware grootte te zien zijn, volledig uit LEGO gemaakt. We doen er alles aan om de beurs aantrekkelijk te maken.” (JS)