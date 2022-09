Weer speelt Isotopia XL parten

De Grote Markt van Izegem liep afgelopen weekend niet vol tijdens Isotopia XL. De aanhoudende regenval deed heel wat toeschouwers afhaken. Wie er wel was, zorgde samen met de artiesten voor heel wat ambiance.

De schouderklopjes van publiek én artiesten geeft de organisatoren van Isotopia de moed om er binnen twee jaar opnieuw tegenaan te gaan. Een volle Grote Markt is niet gelukt. Door de aanhoudende regen bleven veel mensen weg. “Wie er wel was, amuseerde zich kostelijk”, zegt coördinator Simon Van Walleghem. “De sfeer was uniek. Ik denk dat ze het publiek tot in Roeselare hebben horen roepen.”

Met Frimout, Metejoor, Ilsen & Verhulst en dj CTRL op vrijdag en Chillow, Olsan, King Hiss, The Doors by Alex Agnew en Admiral Freebee op zaterdag was de affiche niet alleen goedgevuld, ze bood ook voor elk wat wils. En dat is precies wat de organisatoren willen bereiken: iedereen aanspreken met het stadsfestival.

Voor het eerst in zes jaar werden nog eens alle registers opengetrokken. De eerste editie begon in 2000 toen nog onder de naam Izegem Zomert. Pas de jongste jaren is het stadsfestival Isotopia gaan heten en verliep het onder een andere formule met diverse, verspreide optredens. Nu de corona-omstandigheden het opnieuw toelieten werd nog eens naar de formule van weleer teruggegrepen. Helaas was het weer spelbreker. “Maar niet getreurd, normaliter zijn we er in 2024 terug”, besluit Simon Van Walleghem. (MI)