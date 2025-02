Weekendje vol tips van onze Bieke

Wekelijks gaat onze medewerker Bieke Cobbaert op zoek naar de leukste weekendtips.

Van hernieuwde energie na slopende ziekte tot ontrafeld familiegeheim

Op dinsdag 11 februari staat Isabelle Beernaert met haar show La Dame en Noir in Het Concertgebouw in Brugge. Op zondag 30 maart komt de show naar De Grote Post in Oostende. Met deze kleurrijke choreografie staat Isabelle na lange tijd weer zelf op de planken. Ze herstelt nog van borstkanker en dat maakt het des te specialer. De diagnose en het bijhorende herstel zorgden voor inspiratie voor de show. Met enkel vrouwen op het podium brengt Isabelle een mooie ode aan Moeder Natuur. Isabelle is geboren in Kortrijk en speelt dus een thuismatch in West-Vlaanderen. Al blijkt dat dat niet de enige plek is waar haar roots liggen… Ze ontdekte door een DNA-test dat ze ook Noord-Afrikaans bloed in haar aders heeft. Ook dit familieverhaal zit mee verweven in de show.

www.isabellebeernaert.com

Stil protest door Haydn, Elgar en Sjostakovitsj

(foto Sarah Weizenbeek)

Hoe maak je een statement zonder een woord te zeggen? Componisten Elgar, Haydn en Sjostakovitsj protesteerden elk op hun eigen manier op wantoestanden uit hun tijd. Of het nu de hartverscheurende cello van Elgar is of met de knipoog van Haydn en Sjostakovitsj: Symfonieorkest Vlaanderen laat horen dat muziek misschien wel het machtigste wapen is dat we hebben. Het concert wordt zeven keer gebracht in België, tussen 13 en 23 februari. Bij ons in West-Vlaanderen is dat op vrijdag 13 februari in het Concertgebouw in Brugge, op zondag 16 februari in De Spil in Roeselare en op vrijdag 21 februari in Het Perron in Ieper.

www.symfonieorkest.be

Grootste Nirvana-fan en de allerbeste songs

(foto De Tijdloze – Smells Like Memories)

Nirvana speelde slechts drie keer in België. De helft van het land beweert erbij te zijn geweest, de realiteit leert ons dat het voor de lucky few was. Maar voor wie er niet bij kon zijn, is er goed nieuw. In Départ in Kortrijk geniet je op woensdag 12 februari van de rockumentary Smells Like Memories. Een vertelling onder de vleugels van StuBru-radiostem Sofie Engelen naar eigen zeggen de grootste Nirvana-fan van België. BOSKAT doorspekt de voorstelling met de allerbeste Nirvana-songs.

www.schouwburgkortrijk.be

Ode aan de liefde op de Grote Markt

(foto Westtoer)

Op vrijdag 14 februari vormt de Grote Markt in Ieper het romantische hart van de stad. Onder de noemer Love is in the Air brengt stadsbeiaardier Ludo Geloen een muzikale ode aan de liefde. Van 18.30 tot 19.30 uur speelt hij 15 romantische openingsnummers op de beiaard van de Ieperse Lakenhallen. Kom luisteren en dansen en geniet van de unieke sfeer. Je kan zelf een romantische openingsdans voorstellen door jouw keuze door te geven via onderstaande link.

www.toerismeieper.be/valentijn-beiaard