Weekendje vol met de tips van Bieke

Wekelijks gaat onze medewerker Bieke Cobbaert op zoek naar de leukste weekendtips.

De Gavers omgetoverd tot sprookjesbos

Er was eens… een sprookjeswandeling is de nieuwste creatie van Deep Bridge. De organisator van sprookjesmusicals trekt daarvoor naar provinciedomein De Gavers. Een wandelparcours doorheen het bos brengt je langs feeërieke decors en sprookjesverhalen die tot leven worden gebracht door acteurs. Onderweg ontmoet je Roodkapje, Hans en Grietje, Alice in Wonderland, Doornroosje en nog heel wat andere sprookjesfiguren. Deze sprookjeswandeling kan je beleven van zaterdag 22 februari tot en met vrijdag 7 maart.

www.deepbridge.be

De hopscheuten in al haar facetten

(foto Westtoer)

Het vroege voorjaar is de perfecte tijd om te genieten van de verfijnde smaak van hopscheuten. Je ontdekt deze delicatesse in al haar facetten op de gastronomische hopscheutenwandeling op zaterdag 22 februari. Maak kennis met de teelt van hopscheuten tijdens een boeiende rondleiding in Hopbedrijf Humulus in Westvleteren, geniet van een culinaire ervaring met hopscheuten en lokale streekproducten en sluit de dag af met een sfeervolle, begeleide wandeling in de omgeving van de Sint-Sixtusabdij. Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 14 februari op onderstaande link.

www.vleteren.be

Ah oui Paris! Vier de liefde aan zee

(foto Unsplash)

Van bibdates en auteurslezingen, over panelgesprekken met gastheer Bent Van Looy en bijhorende muzikale intermezzi door An Pierlé en Isolde Lasoen, tot een liefdesbrief van Chris Lomme en een uitbundig dansfeest in Parijse stijl: Liefde Tussen De Lijnen brengt liefde in al haar vormen tot leven. Dit charmant minifestival met Parijs als rode draad, loopt van vrijdag 14 tot en met zondag 16 februari in Oostende. Let love rule!

www.oostende.be

Koude golven, warme knuffels

(foto Toerisme Koksijde – Marie Godderis) © MARIE GODDERIS

Duik de dag na Valentijn al dan niet met je geliefde de Noordzee in tijdens de Knuffelduik in Oostduinkerke. Tussen 11.30 uur wordt er opgewarmd met zumba en Margriet Hermans, om 14.30 uur duiken de knuffelduikers het ruime sop in en daarna is er weer ambiance en muziek. De dag wordt afgesloten om 19 uur met knuffelvuurwerk. De opbrengst gaat naar een project van vzw Kiekafobee, waardoor kinderen met een levensbedreigende ziekte en hun familie een vakantie kunnen doorbrengen in Koksijde.

www.visitkoksijde.be