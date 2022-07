Weekend lang feest voor 11 juli op de Grote Markt: van Izegem Zingt over fruitspringkastelen tot de Ketnetband

Omdat 11 juli dit jaar op een maandag valt, wordt het weekend ervoor ingenomen om feest te vieren. Op 11 juli zelf is er dan nog de officiële plechtigheid, het petanquetornooi en de jaarlijkse vinkenzetting.

Al 13 jaar is Nick Verschoot (43) lid van het 11 julicomité, al even lang is hij voorzitter. Beroepshalve is hij aankoper bij LVD in Gullegem, in zijn vrije tijd gaat hij graag wandelen, houdt hij van gezinsactiviteiten en hij is sinds 2015 ook gemeenteraadslid van N-VA. “Met het 11 julicomité staan we jaarlijks in voor de organisatie van het Vlaamse Feest. Een feest voor alle Izegemnaars. Hoe overtuigd Vlaming je al dan niet bent, doet er in feite niet toe.”

Krantje vol meezingers

Er wordt dan ook gemikt op een breed programma met Vlaamse inslag. “11 juli valt dit jaar op een maandag. In het verleden hebben we de hoofdprogrammatie nog op een weekdag gezet, maar dan merk je toch dat er minder volk is. Nu sluit het weekend mooi aan op maandag 11 juli, dus kunnen we drie dagen lang feestvieren.”

Zaterdag staat in het teken van Izegem Zingt. “We doen dit nu toch ook al bijna tien jaar, telkens mogen we toch tussen de 1.500 en 2.000 mensen verwelkomen. Er komt een groot podium centraal op de markt. Een deel van de mensen staat recht voor het podium en zingt mee, ook vanop de terrassen kan dat uiteraard. Er is een krantje voorzien waar alle teksten van de liedjes ook in staan. Veel Vlaamse klassiekers, maar ook andere meezingers.”

Meer dan ooit gaat er veel aandacht naar de kinderen op dit 11 julifeest

Zaterdagnamiddag kunnen de kinderen ook hun hartje ophalen aan de fruitspringkastelen. “Dit is een samenwerking met Colruyt. De kinderen kunnen naar hartenlust springen, maar er is ook een stuk fruit voor iedereen.”

Zondag wordt de familiedag. Op de Grote Markt komen foodtrucks en terwijl je van een aperitiefje geniet, komen De Wilfrieds er de ambiance in brengen. Na de middag is het omstreeks 14 uur de beurt aan de Ketnetband. Er is ook de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd. “Er gaat dit jaar nog meer aandacht uit naar de kinderen en de jeugd, die kunnen samen met hun ouders komen genieten”, oppert Nick Verschoot, echtgenoot van An-Sofie Demulder en papa van Felien (11) en Inez (9). “Ook mijn kinderen kijken uit naar het feest. Ze mogen dan meestal eens met papa op het podium en dit jaar is voor hen heel veel te doen.”

20ste petanquetornooi

Op maandag 11 juli is er ’s avonds in Wallemote de officiële plechtigheid met Eric Vanneufville als spreker. “Dat is een Frans-Vlaming die komt spreken over het Vlaams in zijn land.” Ook op maandag 11 juli is er om 9 uur de 16de vinkenzetting met inschrijving in café Sportief en in samenwerking met De Jonge Vinkeniers, om 10.30 uur de eucharistieviering met het Kachtemse Koor Canto Rosso in de Sint-Tillokerk, i.s.m. DF Izegem en Emelgem-Kachtem en om 14 uur is het petanquetornooi op De Mol aan de 20ste editie toe.