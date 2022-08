WECANDANCE is voorbereid op de hitte

Het strandfestival WECANDANCE in Zeebrugge, dat zijn tweede weekend ingaat, is voorbereid op de hittegolf. De organisatoren voorzien extra schaduwplekken en watervernevelaars.

Op zaterdag 13 en zondag 14 augustus vindt het tweede en laatste weekend van het strandfestival WECANDANCE in Zeebrugge plaats. Vorig weekend lokte dit hippe festival, gespreid over twee dagen, 30.000 bezoekers. Opvallend feit: 70 procent van de festivalgangers zijn (jonge) vrouwen die zich feestelijk kleden!

Het thema is ‘Just an illusion’. Met als inspiratiebron de hypnotiserende kleuren en psychedelische prints van de Parijse fashion week. WECANDANCE gaat er prat op een ‘boutique’ festival te zijn, met een mix van muziek, lekker eten en mode. Wat mag je verwachten? Elektronische beats door 150 artiesten op vijf podia en veel vegetarische foodtrucks. De muzikale genres? Hiphop, techno, house, disco en minimal music.

Drinkwaterpunten

“Het geslaagde eerste weekend en het goede weer zorgen ervoor dat bijna alle 16.000 dagtickets de deur uit zijn voor zowel zaterdag als zondag”, zegt organisator Bart Roman. Om het comfort van de festivalgangers op die warme dagen te garanderen, neemt hij een aantal extra maatregelen:

“Naast de al voorziene gratis drinkwaterpunten komen er drie extra shelters, waar het publiek kan schuilen voor de bloedhete zon. We creëren dus meer schaduwplekken in ons festivaldorp, maar installeren ook op drie plekken watervernevelaars die de festivalgangers een verfrissing zullen bezorgen. En onze medewerkers zullen het terrein afdweilen met mobiele drankverkoop.”

Nacthwakers

Bart Roman roept de festivalgangers op om, net als vorig weekend, zoveel mogelijk de fiets of het openbaar vervoer te nemen: “Er waren amper 700 parkeerplaatsen volzet tijdens het eerste weekend. Vele festivalgangers die aan de kust logeren, maken handig gebruik van de extra nachttrams naar Knokke, Blankenberge en Oostende.”

“En we zetten opnieuw nachtwakers op het strand en bij Banana Moon Beach Club in, om te vermijden dat festivalgangers afval achterlaten of plassen tegen de strandcabines. Op het festivalterrein heeft de formule van herbruikbare bekers met statiegeld van 1,43 euro goed gewerkt. Er was nauwelijks afval. Ons doel is om het strand na het festival proper terug te geven aan de Bruggelingen.”

Info: www.wecandance.be