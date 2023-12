“We zorgen voor thuisgevoel in The Nest 81”: nieuwe vakantiewoning in het kleinste bos van Heuvelland

Aan Loker Hoekjes bevindt zich voortaan The Nest 81, een nieuwe vakantiewoning van Kim Jacob (35) en Bert Desmedt (37). Bijzonder aan de vakantiewoning is – naast de ligging – ook de bouwstructuur. “Het is een Tiny Blok geworden in het kleinste bos van Heuvelland.”

Loker Hoekjes is één van de bekendste locaties in Heuvelland. Weinigen weten echter af van het daar gelegen bos.

“Het kleinste van Heuvelland met amper 11 are. Ook ik die hier in Loker opgroeide, was niet echt vertrouwd met die locatie”, legt Kim uit. “Per toeval zagen we het bordje ‘te koop’ hangen langsheen de Dikkebusstraat en dan nog hebben we er twee keer moeten voorbij rijden om echt te weten dat in dat kleine bosje een verdoken chalet stond.” De chalet is ondertussen een moderne nieuwbouw geworden op 36 vierkante meter, maar wel met alle comfort voor een zorgeloos verblijf. The Nest 81 wordt zo een aanvulling op de bestaande vakantiewoningen die mikken op grote groepen.

Vier personen

“We bieden een woning aan voor vier personen. De vakantiegangers worden wakker met zicht op de Scherpenberg en Kemmelberg”, aldus Kim. The Nest is verder ook de ideale uitvalsbasis voor wandelaars en fietsers die kunnen kiezen uit allerlei routes.

“Loker-dorp ligt op 900 meter van The Nest en telt een aantal gezellige cafeetjes en restaurantjes. In het dorp is er ook een speelplein en skatepark aanwezig.”

De naam van de vakantiewoning heeft een dubbele betekenis. “In de eik, die centraal staat op het domein, vinden we een nest terug en in onze streektaal zeggen we wel eens dat we naar ons nest gaan. Naar ons huis dat ook een thuis is. Dat thuisgevoel willen we zeker geven aan de vakantiegangers.” Het nummer 81 verwijst dan weer naar het huisnummer. (MDN)