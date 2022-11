Waterpolo, lifesaving en suppen in de Brugse reitjes?

Wordt er de komende jaren ook aan waterpolo, lifesaving en suppen gedaan in de Brugse reitjes? De Stad Brugge wil de waterrecreatie in de zomer op de reitjes uitbreiden. Als eerste stap zal de zwemzone in de Coupure uitgebreid worden met een ‘baantje’ voor sportieve zwemmers.

Vorige zomer werd voor de vijfde keer het zomerzwemmen in de Coupure georganiseerd. Dit was meteen ook een topeditie met zo’n 9.000 à 10.000 bezoekers. De stad onderzoekt nu of er ook andere waterrecreatie kan worden aangeboden in de Coupure.

Sportieve zwemmers

“Brugge is gekend voor de waterwegen doorheen de binnenstad. We merken dat het water mensen aantrekt en willen onze Brugse Reien dan ook optimaal benutten”, stelt schepen voor sport Franky Demon. “In samenwerking met het Brugs stadslabo, dat de waterkwaliteit in het oog houdt, bekijken we nu waar en hoe we onze reitjes nog meer kunnen inzetten voor de Bruggelingen.”

“Een eerste piste is om de zwemzone in de Coupure uit te breiden met een zone voor sportieve zwemmers. We merken immers dat afstandzwemmers tot ons vast publiek behoren. Zij zoeken de schaarse kalme momenten uit om baantjes te komen trekken langs de kademuur;”

Suppen

Dit jaar werden voor de eerste keer ook kleinschalige initiatieven georganiseerd tijdens het zomerzwemmen. Zo was er de Big Jump en een gratis sup-initiatie. Beide activiteiten konden op heel wat enthousiasme rekenen. “We krijgen vaak de vraag of er geen andere watersporten mogelijk zijn op de Reien. Daarom bekijken we de mogelijkheid om ook ruimte te bieden voor sup, waterpolo, duiken en lifesaving”, vervolgt Franky Demon.

“Lifesaving is reddend zwemmen in competitieverband. Bij ons is dit nog niet zo gekend maar dit biedt een kans om Bruggelingen ook met dit onderdeel van de Worldgames kennis te laten maken.”

Een extra aanbod zou volgens de Brugse sportschepen ook ten goede komen van de jeugdbewegingen en sportkampen: “Zij zijn vaste klanten in de Coupure en komen op regelmatige basis verkoeling en waterpret zoeken. Deze doelgroep mogen we zeker niet uit het oog verliezen.”

Andere plekken

“Het onderzoek naar de uitbreiding van waterrecreatie in de Coupure is nog maar een begin. Als blijkt dat dit goed geëvalueerd wordt kan in de toekomst nog verder gekeken worden naar andere stukken reitjes in de binnenstad. De belangrijkste voorwaarde is dat de waterkwaliteit goed zit en dat dit via het gebruik van beluchters en ultrasone toestellen ook zo kan blijven.”

“Met het zomerzwemmen werd al meermaals bewezen dat dit in de Coupure mogelijk is. Een eventuele uitbreiding van waterrecreatie in de Coupure zal op vaste momenten voorzien worden. Zo zorgen we ervoor dat het aanbod uniek blijft’, besluit Franky Demon.