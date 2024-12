Warme kerstsfeer op de hobby- en kerstbeurs in Biezenbilk en Riethove: “De gezelligheid van eindejaar”

LDC Biezenbilk en wzc Riethove slaan op zondag 8 december opnieuw de handen in elkaar voor hun jaarlijkse hobby- en kerstbeurs. Van 13 tot 17 uur verwelkomen beide locaties bezoekers in hun sfeervolle cafetaria’s voor een gezellige namiddag vol creativiteit, kerstcadeautjes en lekkernijen.

Britt Verburgh, centrumleider bij ldc Biezenbilk, kijkt er elk jaar opnieuw naar uit. “Het is zo’n fijn moment om even stil te staan bij de gezelligheid van de feestdagen. De kraampjes zijn altijd gevuld met prachtige handgemaakte stukken, van kerstdecoraties en sieraden tot originele kunstwerken”, vertelt ze enthousiast. “Je mag je verwachten aan kerstdecoraties zoals bloemstukjes en handgemaakte kerstkaarten, waaronder de populaire gnome- en engelenkaarten. Er is bovendien kunst en ambacht, zoals houtsnijwerk, 3D-geprinte juwelen, handbeschilderde houten poppetjes, figuratieve keramiek, kaarsen, beren… te veel om op te noemen.”

Naast de creatieve uitstallingen is er ook plaats voor lekkers. Terwijl bezoekers rondkuieren, kunnen ze genieten van een jenever en warme dranken zoals glühwein of Hasseltse koffie. Voor de zoetekauwen zijn er oliebollen en pannenkoeken te verkrijgen. Ditzelfde aanbod is ook beschikbaar in de cafetaria van wzc Riethove. De bewoners van wzc Riethove die op deze dag geen bezoek ontvangen, zullen door vrijwilligers worden begeleid naar de cafetaria.

Lange traditie

“Het is die combinatie van een gezellige sfeer, ambachtelijke creaties en een warme tas koffie die dit evenement zo bijzonder maakt”, zegt Britt.

De hobby- en kerstbeurs heeft een lange traditie en is uitgegroeid tot een echte trekpleister voor zowel bewoners als bezoekers uit de buurt. “Zelfs na al die jaren weet het evenement me te verrassen”, voegt Britt toe. “Het brengt mensen samen en zorgt voor dat heerlijke kerstgevoel. Ik kan iedereen aanraden om eens een kijkje te komen nemen op de beide locaties.”