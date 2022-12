Warme kerstsfeer in Winterbar Hygge tot half januari: “Ons concept vind je nergens anders terug”

In Winterbar Hygge is het, ook zonder ijspiste, goed vertoeven. De enorme feesttent is heel gezellig ingericht, er is de foodtruck van Tjop’s en je kan er curling spelen. Nog tot zaterdag 14 januari. “Wie er binnen is geweest die komt terug!”, aldus de initiatiefnemers.

Hygge staat voor gezelligheid en de immense feesttent straalt dat ook uit, alles is tot in de puntjes afgewerkt. De winterse pop-up staat voor het eerst nabij het Bogaertstadion. Goed voor hen en goed voor de uitbaters van de cafetaria van het Vrije Tijdscentrum. De zone biedt ook plaats genoeg om uit te groeien tot een heuse evenementenlocatie, als de nutsvoorzieningen er komen.

“Wij staan hier met onze foodtruck”, zegt Karel Knockaert van Tjop’s, die na een weekje Luxemburgse culinaire hoogstandjes verwelkomd wordt door zus Annelore en zijn vader. “En ik kijk ernaar uit om in mijn thuisbasis mee te draaien in dit concept.” Franky Baert en Timo Lootens tekenden het concept uit.

“We mikken hoog, hebben er echt alles aan gedaan om hier een uniek concept te kunnen realiseren. Dit kom je nergens anders tegen! Wie hier binnenkomt zal onder de indruk zijn, en zeker eens willen terugkomen. De tent is heel gezellig en sfeervol ingericht en buiten ligt een curlingbaan. Het enige minpunt is dat we dit jaar geen ijspiste kunnen aanbieden, maar daar gaan we dan weer in 2023 voor!”

Activiteiten

Franky Baert beseft dat het in zijn thuisgemeente Jabbeke niet echt evident is om nieuwe dingen te lanceren. “We hebben flink geïnvesteerd en één maand is kort om al die investeringen eruit te halen. Zeker nu kerst en nieuwjaar op een zaterdag vallen. Maar we bekijken dit op langere termijn, we zien dit op drie jaar. Tijd om te groeien, nog genoeg tijd om te evalueren.

“Maar om ‘hot’ te blijven, hebben we een heel mooi activiteitenaanbod ontwikkeld. Quasi elke dag is er hier iets te doen. We hebben heel wat dj’s geboekt en er zijn unieke optredens. Heel wat bedrijven houden hier hun nieuwjaarsfeestje, met eet- en drankformule. En er is het curlingtornooi, met 32 ploegen van vier deelnemers zijn we nu al volgeboekt!”

“Voor kinderen en families doen we ook heel wat. Er zijn gekke spiegels en fietsen en familienamiddagen. We hebben er alle hoop in. Dat er nu al zoveel mensen afgezakt zijn naar de openingsavond, is een heel goed teken. En we zijn er zeker van, wie hier binnen is geweest die komt terug!”

(PA/foto DC)