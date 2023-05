Wandelroute ‘Herschapen Oostkerke’ geopend: “Route in ere hersteld”

De route ‘Herschapen Oostkerke’ werd officieel geopend. “Deze route kadert in het project Landscapes/Feel Flanders Fields waarin we getuigenissen brengen over het oorlogsverleden in de Westhoek en Diksmuide in het bijzonder”, aldus burgemeester Lies Laridon.

“Het Diksmuidse landscapes-programma is de opvolger van Feniks. Nu opteren we om in de Verhalenschat of Stadhuiskelder opnieuw een gratis tentoonstelling te brengen die verhaalt over de littekens in het landschap. Daarbij zijn ook drie nieuwe fietsroutes, twee wandelcircuits en zomerse rondvaarten gerealiseerd. Voor de routes zijn gratis kaartjes ontwikkeld. Ook Oostkerke maakt er als ‘speciaal geval’ met de wandelroute Herschapen Dorp deel van uit. De route aan de Duitse kant van het front wordt verrijkt met kunstinstallaties via het project ‘Onzichtbaar Landschap’ van onze partner Regionaal Landschap Westhoek. De Erfgoedapp toont onderweg hoe het voormalige oorlogslandschap vandaag een vredevol decor werd. Zowel de tentoonstelling als de routes kwamen tot stand met de medewerking van AlfaVision, een creatief productiehuis met Dikmuidse roots, gespecialiseerd in de opbouw van tentoonstellingen en belevingssites.”, vertelt burgemeester Lies Laridon/

Historische wandellus

Op vrijdagavond 24 augustus is er een theaterwandeling gepland in Kaaskerke en op 30 en 31 augustus is Diksmuide de gaststad voor de grote apotheose waar de IJzer en de IJzertoren decor voor worden. Toerisme Vlaanderen en Westtoer gaven financiële, deskundige en promotionele steun en coördinatie”, vult Lies Laridon aan.

Daarop nam schepen Martin Obin het woord. “Voetweg nummer 5, een historische wandellus in Oostkerke verdween in de loop der jaren; een kerkwegel die nu in ere hersteld is. Het vernieuwde pad loopt grotendeels op dezelfde route als oorspronkelijk en gedeeltelijk op een nieuw traject”, aldus schepen Obin. “Dit pad vertelt het verhaal van Herschapen Oostkerke, een dorp waarvan zelfs de ligging veranderd is door de oorlog. Nog hier en daar moeten een paar zaken bijgewerkt worden, zoals het ingezaaide gras dat nog de kans moet krijgen om te groeien, maar dit pad wordt absoluut de moeite.”

Ook Eline Adam van Westtoer kwam aan de beurt. “De talloze loopgraven, kraters, begraafplaatsen en monumenten die onze velden en dorpen doorkruisen zijn een herdenkingslandschap. Landscapes verhaalt over die zichtbare en onzichtbare oorlogslittekens waarin wij, hier in de Westhoek, dagelijks wonen, werken en leven. Met een wandelroute en bijkomende uitleg zowel op niveau voor volwassenen als voor kinderen, wordt dit verhaal opnieuw verteld.”

Met het Woumse muziekensemble The Rolling Notes voorop werd door de route gewandeld , heel wat bewoners van Oostkerke stapten graag mee.

De wandelroute start aan Sint Veerleplein en gaat via de begraafplaats van Oostkerke naar de omliggende polders. De route gaat over 2.5 km en is te volgen via de FARO ErfgoedApp en de infopiramides. (ACK)