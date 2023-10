Wandelpad Zwarte Leen in provinciedomein Gasthuisbossen geopend

De provincie opende samen met stad Ieper het nieuwe onverharde wandelpad van 1,5 km in het Zwarte Leen. Het Zwarte Leen, dat aangeduid is als Vlaams bosreservaat, maakt deel uit van het provinciedomein Gasthuisbossen.

“Het nieuwe wandelpad situeert zich grotendeels tussen de Wervikstraat en de Zandvoordestraat. Met de aanleg van dit pad werd ook het Zwarte Leen verbonden met de 12 ha bossen die de provincie eerder aankocht. Het wordt ook opgenomen in het wandelnetwerk van Westtoer. In 2023 kocht de Provincie West-Vlaanderen binnen het bos van het Zwarte Leen 3,4 ha aan weilanden aan van het OCMW Ieper. De weilanden liggen langs de Wervikstraat in Zillebeke. Deze aankoop maakte de realisatie van het nieuwe wandelpad mogelijk”, vertellen gedeputeerde voor natuur, milieu en landschap Jurgen Valerberghe (Vooruit) en schepen Valentijn Despeghel (Vooruit).

Aantrekkelijke boswandelroute

“De provincie en Ieper maakten de start van de Gasthuisbossenwandelroute aantrekkelijker. De 12 parkeerplaatsen werden heraangelegd aan de oversteek van de Wervikstraat. In de weide langs de Wervikstraat is er nu een picknickplaats en een eikendreef, waarvan de aanplant deze winter is voorzien”, aldus Jurgen Vanlerberghe. “Rond de bosranden plant de provincie deze winter nog 1.300 bloeiende en besdragende struiken en inheemse bomen. Op de centrale weide van 1,5 ha binnen het Zwarte Leen plant de provincie deze winter eveneens 1.800 inheemse bomen en struiken. De tussenliggende ruimte kan zo spontaan verbossen vanuit de omringende bosranden.”

De totale oppervlakte van de verspreid liggende bossen bedraagt 245 ha. Ze zijn grotendeels eigendom van het OCMW-Ieper maar werden in 1996 door de Provincie in erfpacht genomen. Het betreft meerdere bosdelen zoals de Groenenburg, Zandvoordebos, Zwarte Leen, Papenelst, Godtschalck, Hoge Bos en de Huikerbossen, bossen die na de vernietigingen van WO I terug aangeplant werden. Ze liggen op de heuvelrij ten zuiden van Ieper, de zogenaamde Ieperboog. De Westtoer Gasthuisbossenwandeling is de ideale manier om deze minder bekende bossen en hun omgeving te verkennen.