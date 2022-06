Wandelhappening aan de IJzer met onder meer belevingstocht

De tweede editie van de Wandelhappening Aan de IJzer, in het kader van Vlaanderen Feest, vindt plaats op zaterdag 9 juli. De wandelhappening is een samenwerking tussen Aan de IJzer en Wandelclub Diksmuide.

“De verschillende parcours met vrije start lopen over 4 km, 6,5 km, 13 km en 19,5 km”, vertelt Nick Lannoo van de Diksmuidse wandelclub. “Het is een officieel evenement dat volledig bepijld is en waarbij men bij inschrijving meteen verzekerd is.” De vorige editie bracht 250 wandelaars op de been. “Men kan ook kiezen voor de 10 km belevingstocht: deze tocht is volledig begeleid en langs dit parcours is gezorgd voor leuke verrassingen voor de wandelaars zoals vertellers die met woord, beeld en muziek het niet of minder bekende verhaal achter een specifieke historische locatie of gebeurtenis naar voren brengen”, aldus directeur Aan de IJzer Peter Mouton. “Maar dat is nog niet alles: er zullen een paar passages op een wel heel originele manier worden afgelegd. Van alle wandelingen, ook de belevingstocht, is vertrek en aankomst aan de IJzertoren.”

Inschrijvingen

Inschrijven voor de 10 km belevingswandeling en voor de vrije wandelingen kan via info@aandeijzer.be. Wie inschrijft voor de Wandelhappening van 10 km vermeldt de keuze van het startmoment zijnde 10, 11.30, 13 of 14 uur met daarbij de naam, leeftijd, en het aantal personen. Kinderen jonger dan 7 jaar gaan gratis mee, van 7 tot 17 jaar betaalt men 3 euro (leden 2,5 euro), en iedereen ouder dan 17 jaar wandelt mee voor 6 euro (leden 4 euro).