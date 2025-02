Wandelgemeente De Panne heeft nieuwe zitbank

Als ‘Wandelgemeente van het Jaar’ kreeg De Panne een gloednieuwe zitbank aan de kiosk in de Schuilhavenlaan. Deze erkenning krijgt de gemeente die het meest bekend staat voor haar wandelinfrastructuur, natuurbeheer en wandelbeleving. Lieven Hostens, voorzitter van Wandelsport Vlaanderen: “De Panne is de gemeente met het warmste hart voor de wandelaar aan de Belgische kust en met de grootste variatie aan wandelbiotopen.” De keuze voor deze locatie was snel gemaakt: het is de ingang van het Westhoekreservaat en ook een ideale uitvalsbasis voor een ontspannende strandwandeling of een avontuurlijke tocht door het Calmeynbos. Het lokaal bestuur kocht zelf een tweede zitbank aan zodat er aan beide kiosken een identiek rustpunt is. (MVO)